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Сестра короля Чарльза отменила все запланированные встречи — что известно

19 июля 2024 07:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Принцесса Анна отменила запланированные путешествия – что стало причиной
Принцесса Анна. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Принцесса Анна вынуждена отменить некоторые запланированные рабочие визиты. Она следует рекомендациям врачей.

Об этом пишет People.

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Принцесса Анна после больницы постепенно возвращается к исполнению королевских обязанностей. После конной прогулки она получила незначительные травмы и сотрясение мозга.

Сейчас врачи не советуют ей нагружать свой организм и рекомендуют дать ему время на восстановление. По рекомендациям специалистов, сестра короля Чарльза была вынуждена отменить некоторые рабочие визиты.

Сестра короля Чарльза отменила все запланированные встречи - что известно - фото 1
Принцесса Анна упразднила рабочие поездки. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

73-летняя сестра короля Чарльза теперь не поедет в Шотландию, где в понедельник и вторник она должна была посетить тендер на строительство маяка NLV Pharos.

Принцесса Анна также планировала посетить офис гражданских консультаций в Норфолк, однако и этот визит был отменен.

Напомним, короля Чарльза поцеловала неизвестная женщина из толпы. А также принц Гарри получил еще одну награду.

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