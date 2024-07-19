Принцесса Анна отменила запланированные путешествия – что стало причиной

Сестра короля Чарльза отменила все запланированные встречи — что известно
Принцесса Анна вынуждена отменить некоторые запланированные рабочие визиты. Она следует рекомендациям врачей.
Об этом пишет People.
Принцесса Анна отменила рабочие планы
Принцесса Анна после больницы постепенно возвращается к исполнению королевских обязанностей. После конной прогулки она получила незначительные травмы и сотрясение мозга.
Сейчас врачи не советуют ей нагружать свой организм и рекомендуют дать ему время на восстановление. По рекомендациям специалистов, сестра короля Чарльза была вынуждена отменить некоторые рабочие визиты.
73-летняя сестра короля Чарльза теперь не поедет в Шотландию, где в понедельник и вторник она должна была посетить тендер на строительство маяка NLV Pharos.
Принцесса Анна также планировала посетить офис гражданских консультаций в Норфолк, однако и этот визит был отменен.
Напомним, короля Чарльза поцеловала неизвестная женщина из толпы. А также принц Гарри получил еще одну награду.
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