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Сестра короля Чарльза скасувала усі заплановані зустрічі — що відомо

19 липня 2024 07:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Принцеса Анна скасувала заплановані подорожі — що стало причиною
Принцеса Анна. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Принцеса Анна вимушена скасувати деякі заплановані робочі візити. Вона дотримується рекомендацій лікарів.

Про це пише People.

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Принцеса Анна після лікарні поступово повертається до виконання королівських обов'язків.  Після кінної прогулянки вона отримала незначні травми та струс мозку.

Нині лікарі не радять їй навантажувати свій організм та рекомендують дати йому час на відновлення. За рекомендаціями фахівців, сестра короля Чарльза вимушена була скасувати деякі робочі візити.

Сестра короля Чарльза скасувала усі заплановані зустрічі — що відомо - фото 1
Принцеса Анна скасувала робочі поїздки. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

73-річна сестра короля Чарльза тепер не поїде до Шотландії, де в понеділок і вівторок вона мала відвідати тендер на будівництво маяка NLV Pharos.

Принцеса Анна також планувала відвідати офіс громадянських консультацій в Норфолк, однак і цей візит було скасовано.

Нагадаємо, короля Чарльза поцілувала невідома жінка з натовпу. А також принц Гаррі отримав ще одну нагороду. 

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