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Сестра Софии Ротару наотрез отказалась комментировать конфискацию ее виллы в Крыму

16 июля 2024 12:25
Галина Войтенко - Редактор
У Софии Ротару конфисковали виллу в Крыму — как это прокомментировала ее сестра Аурика
Певица Аурика Ротару на интервью у Алины Доротюк. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Известная певица и народная артистка Украины, младшая сестра Софии Ротару Аурика дала откровенное интервью. В нем украинская исполнительница прокомментировала новость о том, что россияне хотят отобрать у ее сестры виллу в Крыму.

Об этом Аурика Ротару рассказала в интервью Алине Доротюк в YouTube.

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Аурика Ротару о конфискации виллы Софии Ротару

Народная артистка Украины высказалась о том, что россияне хотят забрать у ее сестры Софии Ротару виллу в Крыму. Однако, комментируя эту новость, Аурика так четко и не ответила. Женщина заявила, что она ни о чем не знает, поэтому комментировать ничего не будет.

Аурика Ротару
Интервью Алины Доротюк и Аурики Ротару. Фото: скриншот с YouTube

Также артистка не рассказала о том, где сейчас ее старшая сестра, но заявила, что с ней все хорошо, она жива и здорова.

"Я ничего об этом не знаю, не знаю, что там происходит, поэтому я это комментировать не могу, потому что я ничего не знаю. Единственное, что могу сказать, что она здорова, с ней все хорошо, я не буду ничего комментировать", — уверенно и твердо сказала сестра Софии Ротару Аурика.

Конфискация виллы Софии Ротару в Крыму

Россияне решили унизить украинскую певицу Софию Ротару, используя ее гостиницу в Крыму. В конце прошлого года стало известно, что оккупанты хотят отобрать у Софии Ротару виллу в Ялте.

Тогда они начали решать, на какие нужды пойдет эта гостиница, и поначалу хотели просто ее продать. Однако впоследствии россияне решили сделать виллу госпиталем для оккупантов.

Вилла Софии Ротару в Ялте
Вилла Софии Ротару в Ялте. Фото: росСМИ

Россияне считают, что это своего рода месть Софии Ротару за то, что она поддерживает Украину во время полномасштабной войны. По словам оккупантов, они решили якобы "наказать" артистку за то, что она не на их стороне.

Напомним, мы писали о том, что певица София Ротару поделилась архивным фото своей мамы.

Ранее мы рассказывали, что режиссер Алан Бадоев объяснил, почему София Ротару почти не комментирует войну в Украине.

Также мы сообщали, что украинская певица София Ротару отказывается выступать в России.

София Ротару шоу-бизнес украинские звезды Аурика Ротару

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