Сестры Кардашьян и звезды Болливуда — в Индии состоялась самая дорогая свадьба века

Невеста Радика Мерчант. Фото: instagram.com/anantmukeshambanii/

После семи долгих месяцев экстравагантных предсвадебных торжеств Анант Амбани, сын самого богатого человека Индии, наконец женился на наследнице фармацевтического бизнеса Радхици Мерчант на грандиозной церемонии, на которую съехались звезды. Гламурное, долгожданное событие стоило около 250 миллионов фунтов стерлингов без учета роскошных свадебных подарков, которые паре обошлись примерно в 100 миллионов фунтов стерлингов, и приема нескольких известнейших знаменитостей мира.

Об этом пишет Daily Mail.

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Невеста была одета в темно-кремовое индийское свадебное платье, которое называется ленга, украшенное драгоценностями и накидкой из бисера. Среди гостей, вылетевших в Мумбаи, были Ким и Хлои Кардашьян, Джон Сина и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. На дорогую свадьбу также прибыли Прянка Чопра и ее супруг Джо Джонас.

Актриса Айшвария Рай с дочерью. Фото: Reuters

Ким и Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Прянка Чопра и Ник Джонас. Фото: Reuters

Прянка Чопра и Ник Джонас на свадьбе миллиардера. Фото: Reuters

Джон Сина. Фото: Reuters

41-летняя актриса, родившаяся в Индии, была в оранжевом бралете и юбке в тон, которую она дополнила блестящим чокером и браслетами. Ким Кардашьян вышла в рубиново-красном наряде. Хлои выглядел прелестно в блестящей красной ленге с кистями и юбке с высокой талией. Звезда реалити-шоу примерила бриллиантовые бусы и бриллиантовый кулон во главе. Хлои Кардашьян дополнила образ эффектными золотыми украшениями на шее и лице.

Мероприятие продлится три дня и, по оценкам, обойдется в удивительные 100 миллионов фунтов стерлингов, а в списке гостей будут руководитель Meta Марк Цукерберг, Иван Трамп, Билл Гейтс; Дэвид и Виктория Бекхэм, а также звезды Болливуда, поп-звезды и ведущие политики.

Жених. Фото: Reuters

Жених с родителями. Фото: Reuters

Ранее Джастин Бибер выступил на предсвадебной вечеринке для гостей, и получил 7 миллионов фунтов стерлингов, тогда как согласно источникам, Адель, Дрейк или Лана Дель Рей обеспечат развлечения на приеме в воскресенье вечером.

67-летний Амбани, который в списке Forbes является девятым богатейшим человеком мира и имеет 100 миллиардов фунтов стерлингов, уже подарил супругам роскошную виллу стоимостью 62 миллиона фунтов стерлингов на Palm Jumeriah в Дубае, в которой десять спален и частный пляж. Супругам также подарили Bentley Continental GTC Speed ​​стоимостью 500 000 фунтов стерлингов и набор ювелирных изделий и одежды, изготовленных по заказу, стоимостью в миллионы фунтов.

Невеста Радика Мерчант. Фото: instagram.com/anantmukeshambanii/

Невеста Радика Мерчант в свадебном наряде. Фото: instagram.com/anantmukeshambanii/

Гламурная супруга мистера Амбани, Нита подарила своей невестке колье с жемчугом и бриллиантами стоимостью примерно 10 миллионов фунтов стерлингов, которое является лишь одним из десятков изготовленных по заказу изделий стоимостью в миллионны фунтов стерленгов, изготовленных для нее. Анант получил брошь Cartier стоимостью 2 миллиона фунтов.

Специалисты по ткачеству в Индии в течение последних нескольких месяцев изготовляли серию редких шелковых сари с использованием золотых и серебряных нитей, стоимостью более 100 000 фунтов стерлингов каждая. Семья Амбани также забронировала 100 частных самолетов, чтобы доставить своих выдающихся гостей со всего мира в Индию на торжества, и все пятизвездочные отели в Мумбаи были забронированы для их пребывания, оплачиваемого семьей.

Невеста радика Мерчант на свадьбе. Фото: instagram.com/anantmukeshambanii/

Инсайдеры подсчитали, что от организации поездок до гостиниц, подарков, одежды, еды и развлечений, окончательная стоимость может приблизиться к невероятным 500 миллионам фунтов стерлингов. "Цифры действительно впечатляют, в них трудно поверить. Но когда дело доходит до этой свадьбы, буквально не пожалели денег. Это планировалось больше года, и сотни людей работали над ним, потому что Амбани хотят, чтобы это была свадьба, которую мир никогда не забудет. Они не стесняются демонстрировать свое богатство, особенно когда дело доходит до семейных праздников, и это невероятно дорогая свадьба, которая длилась много месяцев", — рассказал источник.

В марте во время трехдневного предсвадебного торжества в западном индийском городке Джамнагар для гостей выступила Рианна. За 90-минутное появление ему заплатили 5 миллионов фунтов.

Готовясь к празднованиям этой недели, господин Амбани нанял роскошный круизный лайнер под названием Celebrity Ascent для 800 гостей, отправившихся в четырехдневный круиз по Средиземному морю и наслаждавшихся частными выступлениями таких звезд, как Кэти Перри, Питбуль и Backstreet Boys. Все невероятные костюмы для невесты и членов обеих семей были разработаны Манишем Малхотрой, ведущим дизайнером Индии, также креативным директором свадьбы.

Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм примеряли свой свадебный наряд. А раньше мы писали, что актер Роберт Паттинсон женился.