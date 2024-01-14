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Шансы на победу Украины в Евровидении увеличились после анонса песен участников

14 января 2024 14:43
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Шансы на победу Украины в Евровидении увеличились после анонса песен участников
Сцена Евровидения. Фото: Общественное
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

После объявления всех конкурсных песен финалистов нацотбора на Евровидение 2024 ставки букмекеров конкурса изменились. Теперь Украина занимает второе место. На первом месте сейчас находится Великобритания, которую представит Олли Александр, но пока неизвестно, с какой песней.

Прогнозы публикуют на сайте eurovisionworld.com.

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Теперь на втором месте

Ранее эксперты прогнозировали Украине третье место, на втором был Израиль. Следует заметить, что ни одна из стран-лидеров еще не определилась с песней.

Сейчас Великобритания лидирует с результатом 8%, а Украина отстает всего на один процент и получает 7% на победу. Накануне состоялась жеребьевка финалистов и были представлены композиции.

 

Скриншот
Скриншот из eurovisionworld.com

Третье место прогнозируют Швеции, а четвертое – Италии. У них по 6%. Израиль теперь опустился на пятую строчку с 5%.

Национальные отборы почти во всех странах пока не состоялись, потому ситуация еще будет кардинально меняться.

Напомним, YAKTAK выпустил атмосферный клип на песню для Евровидения-2024.

Также мы писали, что Потап назвал своих фаворитов Нацотбора на "Евровидение".

Евровидение
букмекеры
конкурс

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