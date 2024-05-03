Украина перешла в тройку лидеров Евровидения 2024 года по прогнозам букмекеров

Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Шансы Украины победить на Евровидении-2024 растут буквально каждый час. Певицы alyona alyona и Jerry Heil стремительно поднялись с четвертого места на третье в рейтинге букмекеров песенного конкурса.

Соответствующая информация появилась на сайте Eurovision World.

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Украина в тройке лидеров Евровидения 2024

После пасхальных праздников 7 мая в шведском городе Мальме пройдет первый полуфинал "Евровидения-2024". В этом году Украину будут представлять певицы alyona alyona и Jerry Heil, которые уже активно работают над выступлением на сцене песенного конкурса.

Прежде чем исполнительницы отправились в Швецию, они занимали пятое место в рейтинге букмекеров. После второй репетиции певиц, шансы на победу нашей страны на известном песенном конкурсе растут. По свежим прогнозам букмекеров, девушки сейчас замыкают тройку лидеров с результатом 13%.

Лидером прогноза снова стал хорватский певец Baby Lasagna, сместивший в таблице швейцарского исполнителя Nemo. Итальянка Анджелина Манго сейчас занимает четвертое место, а замыкает пятерку лидеров молодой исполнитель Joost Klein из Нидерландов.

Прогноз букмекеров на первый полуфинал Евровидения. Фото: eurovisionworld.com

Напомним, украинка, снявшая клипы Лопес и Дуа Липи, готовит номер alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении. Сообщалось также, что alyona alyona внезапно потеряла голос перед этим выступлением.