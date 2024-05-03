Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Шансы Украины стремительно растут — букмекеры обновили ставки победителя Евровидения 2024 arrow

Шансы Украины стремительно растут — букмекеры обновили ставки победителя Евровидения 2024

3 мая 2024 17:58
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Украина перешла в тройку лидеров Евровидения 2024 года по прогнозам букмекеров
Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Шансы Украины победить на Евровидении-2024 растут буквально каждый час. Певицы alyona alyona и Jerry Heil стремительно поднялись с четвертого места на третье в рейтинге букмекеров песенного конкурса.

Соответствующая информация появилась на сайте Eurovision World.

Читайте также:

Украина в тройке лидеров Евровидения 2024

После пасхальных праздников 7 мая в шведском городе Мальме пройдет первый полуфинал "Евровидения-2024". В этом году Украину будут представлять певицы alyona alyona и Jerry Heil, которые уже активно работают над выступлением на сцене песенного конкурса.

Прежде чем исполнительницы отправились в Швецию, они занимали пятое место в рейтинге букмекеров. После второй репетиции певиц, шансы на победу нашей страны на известном песенном конкурсе растут. По свежим прогнозам букмекеров, девушки сейчас замыкают тройку лидеров с результатом 13%.

Лидером прогноза снова стал хорватский певец Baby Lasagna, сместивший в таблице швейцарского исполнителя Nemo. Итальянка Анджелина Манго сейчас занимает четвертое место, а замыкает пятерку лидеров молодой исполнитель Joost Klein из Нидерландов.

Прогноз букмекеров на Евровидение-2024
Прогноз букмекеров на первый полуфинал Евровидения. Фото: eurovisionworld.com

Напомним, украинка, снявшая клипы Лопес и Дуа Липи, готовит номер alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении. Сообщалось также, что alyona alyona внезапно потеряла голос перед этим выступлением.

Евровидение
рейтинг
Alyona Alyona
Швеция
Jerry Heil
букмекеры
украинские звезды
конкурс
Евровидение-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней