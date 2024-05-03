Україна перейшла у трійку лідерів Євробачення 2024 за прогнозами букмекерів

Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Шанси України перемогти на Євробаченні-2024 зростають буквально щогодини. Співачки alyona alyona і Jerry Heil стрімко піднялися із четвертого місця на третє у рейтингу букмекерів пісенного конкурсу.

Відповідна інформація з’явилась на сайті Eurovision World.

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Україна у трійці лідерів Євробачення 2024

Після великодніх свят, 7 травня у шведському місті Мальме пройде перший півфінал "Євробачення-2024". Цьогоріч Україну представлятимуть співачки alyona alyona і Jerry Heil, які вже активно працюють над виступом на сцені пісенного конкурсу.

Перед тим як виконавиці вирушили до Швеції, вони займали п'яте місце у рейтингу букмекерів. Після другої репетиції співачок шанси на перемогу нашої країни на відомому пісенному конкурсі зростають. За свіжими прогнозами букмекерів, дівчата зараз замикають трійку лідерів з результатом 13%.

Лідером прогнозу знову став хорватський співак Baby Lasagna, який посунув у таблиці швейцарського виконавця Nemo. Італійка Анджеліна Манго зараз займає четверте місце, а замикає п'ятірку лідерів молодий виконавець Joost Klein з Нідерландів.

Прогноз букмекерів на перший півфінал Євробачення. Фото: eurovisionworld.com

Нагадаємо, українка, яка зняла кліпи Лопес та Дуа Ліпі, готує номер alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні. Повідомлялося також, що alyona alyona раптово втратила голос перед цим виступом.