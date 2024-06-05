Шантаж и вымогательство - Канье Вест прокомментировал обвинение эксасистентки в притязаниях

Рэпер Канье Уэст. Фото: instagram.com/kanyewestbianca/

Рэпер Канье Уэст ответил экс-помощнице Лорен Пишотте, подавшей иск о домогательствах против него. В официальном заявлении бывшая модель OnlyFans также обвинила 46-летнюю звезду в нарушении контракта.

Об этом пишет Daily Mail.

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Канье Уест заявил, что бывшую сотрудницу уволили из-за "развратного и необоснованного" поведения, а также вымогательства огромной зарплаты в 4 миллиона долларов. Представитель музыканта заявил, что обвинения Пишотты "безосновательны", а также обвинил ее в "шантаже и вымогательстве".

"В ответ на эти безосновательные обвинения рэпер подаст иск против Пишотты, которая активно преследовала его, чтобы получить материальную выгоду, а затем занималась шантажом и вымогательством", — говорится в заявлении.

Представитель Канье также утверждал, что Лорен украла телефон звезды, чтобы попытаться удалить доказательства, противоречащие заявлениям в ее собственном иске.

Уэст утверждал, что его бывшая сотрудница была уволена по разным причинам, включая, что Пишотта не была квалифицирована для этой должности, а также обвинил ее в "похотливом поведении".

Его команда также утверждала, что вместе с требованиями высокой зарплаты она просила дорогие и экстравагантные вещи, такие как сумка Birkin и Lamborghini. Его представитель также заявил, что Лорен послала рэперу обнаженные фото и "склоняла" звезду к интиму.

Представитель Уэста сообщил, что Лорен якобы пыталась требовать и шантажировать его, например, требуя большие суммы денег, прежде чем подать иск.

Ранее Лорен официально подала на рэпера иск о домогательствах. В иске Пишотта сказала, что Уэст послал ей несколько графических видео и текстовых сообщений; сказал ей, что играл с собой под звуки ее голоса; и спрашивал ее о размере гениталий ее бывших парней.

Пишотта сказала, что работала на Уэста с июля 2021 года по октябрь 2022 года. После того как они договорились о выходной компенсации в размере 3 миллионов долларов, Уэст так и не выплатил эту сумму. В своем иске она обвиняет звезду в домогательствах, незаконном увольнении, нарушении контракта.

Пишотта рассказала суду, что сотрудничала с Уэстом над тремя песнями из его студийного альбома Donda, вышедшего в августе 2021 года. Она сказала, что имела свою прибыльную учетную запись на OnlyFans до лета 2022 года, когда Уэст попросил ее избавиться от акаунта, поскольку он хотел, чтобы у нее был образ "богини". Пишотта рассказала суду, что Уэст предложил ей ежегодную выплату в размере 1 миллиона долларов, если она откажется от аккаунта, на что она согласилась.

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