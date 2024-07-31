Камалия после развода появилась на публике в свадебном платье — что это значит

Украинская певица Камалия в Weekend Show. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица, актриса и модель Камалия дала откровенное интервью. На него популярная артистка пришла в свадебном платье с букетом и рассказала, почему она одела этот наряд, намекнув на новые отношения.

Интервью Камалия дала программе "Weekend Show" на канале "M1 music" в YouTube.

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Интервью с Камалией

Украинская певица появилась на камеру в роскошном свадебном платье, держа в руках маленький красивый букет. Ведущие долго пытались выяснить, намек ли это Камалии на собственную свадьбу, однако, артистка решила оставить свою личную жизнь в тайне.

В то же время, артистка пришла на это интервью с премьерой новой композиции "Нежно", в клипе которой, собственно, и появилась в этом свадебном платье. Оказывается, одеть этот наряд в новой видеоработе — это была не только идея клипмейкера Камалии, но и ее самой.

"У нас сошлись мысли, мы в один момент, в одну секунду думали об одном и том же", — заявила Камалия.

Интервью с певицей Камалией. Фото: скриншот с YouTube

Позже артистка, все же, немного приоткрыла занавес, рассказав о том, настоящее ли свадебное платье и влюблена ли она на самом деле.

"Платье настоящее, обручальное кольцо настоящее, цветы настоящие, я влюблена", — коротко заявила также украинская артистка.

Личная жизнь Камалии

В 2003 году украинская певица Камалия вышла замуж за миллиардера с пакистанскими корнями, предпринимателя Мохаммада Захура, которому позже родила двоих детей — дочерей Арабеллу и Мирабеллу. Брак Камалии и ее мужа длился 20 лет и, к сожалению, в 2023 году они развелись.

Камалия со своей семьей на Всеукраинском соревновании по выездке в Киеве. Фото: Instagram Камалии

Однако, пара вместе часто проводит время в семейном кругу, появляясь даже вдвоем на публике. Хотя сама Камалия в последнее время намекает на то, что она влюблена в другого мужчину.

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