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Счастливый Аффлек и Лопес с кольцом — в сети заговорили о примирении супругов

11 августа 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Звездный развод: Аффлек и Лопес с кольцом — в сети заговорили о примирении супругов
Певица Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters.
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Бен Аффлек выглядел бодрым, когда прибыл в офисное здание в Лос-Анджелесе. В это время его супруга, Дженнифер Лопес, которая по слухам, ищет новый дом отдельно, вернула на руку обручальное кольцо.

Об этом пишет Daily Mail.

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Лауреат "Оскара" Бен Аффлек появился в приподнятом настроении, прогуливаясь по автостоянке в Беверли-Хиллз. Несмотря на то, что в прошлом его критиковали за то, что на фотографиях и на разных публичных мероприятиях у него было "недовольное лицо", теперь на его лице фотографы видели такую редкую улыбку. Очевидец рассказал, что Аффлек поздоровался со "всеми, кого встретил", когда входил в здание.

 

Актер Бен Аффлек
Актер Бен Аффлек. Фото: BACKGRID

 

Актер Бен Аффлек поразил счастливым видом.
Актер Бен Аффлек поразил счастливым видом. Фото: BACKGRID

 

Актер выглядел элегантно в черном пиджаке и темно-синей рубашке. Он дополнил свой образ парой коричневых кожаных лоферов, солнцезащитных очков-авиаторов и черной сумкой. Аффлек нес в здание кофе со льдом.

Месяцами о нем и его супруге ходят слухи о разводе.

 

Актриса Дженнифер Лопес
Актриса Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Актриса Дженнифер Лопес снова была замечена с кольцом
Актриса Дженнифер Лопес снова была замечена с кольцом. Фото: BACKGRID

 

В это время Дженнифер Лопес была замечена во время обеда со своим 16-летним ребенком Эмме в Беверли-Хиллз. Певица сверкнула кольцом на пальце. Звезда уже несколько недель ходила без украшения. Бывших супругов не видели вместе месяцами, писали, что они уже подготовили документы на развод, которые планируют подать позже. Дженнифер выглядела совершенно спокойно, излучая умиротворение в белом топе и дениме.

Напомним, в отношениях Лопес и Аффлека произошли перемены. А раньше мы писали, что Бен Аффлек взял кредит, чтобы купить дом.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек зарубежные звезды звездная пара

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