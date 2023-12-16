Счастливых праздников – принц Гарри и Меган Маркл представили собственную рождественскую открытку.

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл выпустили свою семейную рождественскую открытку. Герцог и герцогиня Сассекские пожелали всем "счастливых праздников".

Об этом пишет Daily Mail.

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Герцог и герцогиня использовали фотографию, на которой они аплодируют, благодаря своим поклонников за "всю поддержку в 2023 году". Онлайн-поздравление, опубликованно их некоммерческой организацией Archewell Foundation.

Выпуск открытки состоялся всего через несколько часов после того, как принц выиграл 140 000 фунтов стерлингов от издателя Mirror после того, как Верховный суд признал его жертвой взлома телефона.

На фото супруги сияют на церемонии закрытия Invicitus Games, которая состоялась в сентябре в Дюссельдорфе, Германия. Их дети, 4-летний принц Арчи и 2-летняя принцесса Лилибет не появились на открытке.

Это произошло почти через неделю после того, как королевская семья официально выпустила собственные рождественские открытки. Король и Королева выбрали фотографию по случаю коронации, сделанную в Букингемском дворце, чтобы украсить свою праздничную открытку, которую прислали друзьям, семье и коллегам.

Тем временем Уильям и Кейт опубликовали спокойное черно-белое фото. На нем было показано, как пара сияет вместе со своими сыновьями принцем Джорджем, принцем Луи, и принцессой Шарлоттой, сидящей в кресле впереди.

Напомним, принц Гарри проиграл суд известному изданию.

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям воспроизвели его детское рождественское фото.