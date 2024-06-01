Еще одна дочь Анджелины Джоли решила отказаться от фамилии Брэда Питта

Актриса Анджелина Джоли с дочерью Шайло. Фото: instagram.com/shiloh.joliepit/

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло решила официально отказаться от фамилии отца. Об этом стало известно из судебных документов, оказавшихся в распоряжении журналистов. Просьба Шайло пока официально не удовлетворена.

Об этом сообщает TMZ.

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Ранее в сети появлялась информация, что Шайло решила переехать к отцу и хочет, чтобы родители наладили отношения. Это, как сообщали инсайдеры, не понравилось Анджелине Джоли.

"Теперь, когда Шайло исполнилось 18, она может сама решать, как будут развиваться ее отношения с отцом. Если Шайло решит ограничить контакты с ним, — это ее решение", — говорил источник, добавляя, что актер "уверен", что сможет укрепить свои отношения с дочерью после ее 18-летия.

Источник отметил, что Питт все равно будет "любить ее безословно", независимо от того, что она решит сделать.

Ранее от фамилии отца отказалась еще одна биологическая дочь пары Вивьен. Приемные дети бывших супругов Захара, Пакс и Мэддокс уже давно не общаются с Питтом. Так, в конце прошлого года все обсуждали старый пост Пакса об отце: он назвал его "ужасным человеком", который держит в страхе своих детей, и "засранцем мирового класса". Питт этот пост комментировать не стал, хотя инсайдеры рассказали, что он был очень расстроен, увидев его.

Многие считают, что на детей повлиял конфликт между родителями: инсайдеры утверждали, что Джоли настраивает детей против Питта. Такую же информацию рассказывал и бывший охранник актрисы, впоследствии перешедший на работу у Питту.

Питт и Джоли объявили о разводе восемь лет назад, однако судебные разбирательства все еще продолжаются. Вопрос об опеке над детьми постепенно сошел на нет, когда трое из шести детей выросли, но битва за замок и винодельню Miraval продолжается.

Напомним, ранее дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии. Анджелина Джоли стала звездой обложки модного глянца.