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Что скажет Ким — супруга Канье Уэста без штанов отправилась на прогулку вместе с падчерицей

29 июля 2024 10:36
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Жена Канье Веста без штанов отправилась на прогулку вместе с падчерицей.
Канье Уэст с супругой. Фото: BACKGRID
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

кандальная супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори в Лос-Анджелесе взяла свою падчерицу Норт, 11 лет, на фильм "Дедпул и Росомаха". Вместе с девушками был и эпатажный рэпер.

Об этом пишет Daily Mail.

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Сопровождая подростка на фильм о супергероях, в котором снимались Райан Рейнольдс и Хью Джекман, 29-летний архитектор надела белую кофту с длинным рукавом, отказалась от брюк и обула черные туфли на каблуке. Женщина дополнила лук бежевой бейсболкой.

 

Канье Вест с супругой
Канье Уэст с супругой. Фото: BACKGRID

 

Канье Уэст с супругой и дочерью
Канье Уэст с супругой и дочерью. Фото: BACKGRID

 

Канье Уэст с супругой
Канье Уэст с семьей. Фото: BACKGRID

 

Канье Уэст с семьей вышел из кинотеатра
Канье Уэст с семьей вышел из кинотеатра. Фото: BACKGRID

 

Норт, которая родилась в браке Уэста и его бывшей супруги Ким Кардашьян, надела большие мешковатые джинсовые шорты. Чтобы посмотреть этот фильм, поскольку Норт еще не исполнилось 17 лет, ее должен был сопровождать один из родителей или законный опекун. Из-за интимных шуток "Дедпул и Росомаха" стал первым фильмом Marvel с рейтингом R.

После фильма трио вернулось в Cybertruck Уэста.

 

Канье Уэст. Фото: BACKGRID
Канье Уэст. Фото: BACKGRID

 

Ранее сообщалось, что Кардашьян попросила своего бывшего супруга попросить его жену прикрываться и воздерживаться от ношения ее скандальных нарядов у их четырех детей.

"Ким приказала Канье никогда не позволять Бьянке выходить так возле их детей. Она действительно удивлена, что Канье разрешил своей супруге покинуть дом в таком виде", — рассказывает источник.

Ранее Канье критиковал бренд Ким SKIMS за "чрезмерную откровенность".

Ким также рассказала, что он не одобрял ее платье Thierry Mugler Met Gala 2019, назвав ее корсет "формой нижнего белья" вечером перед мероприятием.

Канье возмущала не только одежда Ким, но и внешность.

Родители новой супруги Канье Уэста обеспокоены ее выходами.

"Бьянка явно не осознает, что то, что она надела, не только отвратительно и подает плохой пример, но и потенциально нарушает закон. Между тем Канье прикрыт пятью слоями одежды, и когда его супруга словно замерзла и завернута в пластик, он даже не предложил ей один из своих худи. Ее родители очень расстроены из-за этого, потому что не узнают ее. Ее родители очень расстроены из-за этого, потому что не узнают ее. Она бы не делала этого, если бы ею руководили", — комментирует друг из окружения звездной пары.

Напомним, Ким Кардашьян одела спортсменов на Олимпийских Играх. А раньше мы писали, что супруга Канье Уэста шокировала выходом в эпатажном образе.

Ким Кардашьян Канье Уэст зарубежные звезды звездная пара

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