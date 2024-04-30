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Чтобы не возникло казусных ситуаций — Андре Тан рассказал, что нельзя надевать на Пасху

30 апреля 2024 08:20
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Чтобы не возникло казусных ситуаций — Андре Тан рассказал, что нельзя надевать на Пасху
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дизайнер Андре Тан поделился советами, как элегантно отпраздновать Пасху. 5 мая православные отмечают один из главных праздников года.

О том, каких ошибок не допустить при выборе одежды в этот светлый день, Андре Тан рассказал в своем Instagram.

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Советы Андре Тана к Пасхе

По словам Тана, чтобы не возникало казусных ситуаций, следует избегать при выборе праздничного образа определенных нюансов:

 

Дизайнер Андре Тан посоветовал, что надеть на Пасху
Дизайнер Андре Тан посоветовал украинцам, в каком образе удачно отпраздновать Пасху. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Одежда темного цвета. Черный, коричневый, серый — оставьте эти цвета для будней — у нас все же такой светлый праздник.

Слишком открытая или обтягивающая одежда. Короткие юбки, глубокие декольте, вырезы и топы на бретельках оставьте для других случаев.

 

Дизайнер Андре Тан посоветовал не выбирать обтягивающую одежду на Пасху
Дизайнер Андре Тан посоветовал украинцам, в каком образе удачно отпраздновать Пасху. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан посоветовал, как стильно одеться на Пасху
Дизайнер Андре Тан посоветовал украинцам, в каком образе удачно отпраздновать Пасху. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Яркие принты. В этот день лучше сделать выбор в пользу более спокойного и нежного цвета. ‍Натуральные и пастельные ткани — то, на что нужно обратить внимание.

Рваные элементы и дыры. Эта одежда может показаться неуместной в такой светлый праздник, поэтому давайте без таких экспериментов.

 

Дизайнер Андре Тан посоветовал не выбирать рваную одежду
Дизайнер Андре Тан посоветовал украинцам, в каком образе удачно отпраздновать Пасху. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан посоветовал не выбирать короткие наряды
Дизайнер Андре Тан посоветовал украинцам, в каком образе удачно отпраздновать Пасху. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Слишком короткая одежда. Мини-юбки, шорты и платья выше колена лучше оставить в шкафу, и предпочесть более элегантные и сдержанные образы.

"Помните: гловное в этот день — это ваше душевное состояние, поэтому выбирайте одежду, в которой вам будет комфортно и радостно", — прокомментировал Тан.

Напомним, Андре Тан рассказал, как на него повлияла война. А раньше Андре Тан призвал украинцев покупать украинское.

Андрей Таран
конфуз
мода
Пасха-2024

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