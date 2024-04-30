Чтобы не возникло казусных ситуаций — Андре Тан рассказал, что нельзя надевать на Пасху

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан поделился советами, как элегантно отпраздновать Пасху. 5 мая православные отмечают один из главных праздников года.

О том, каких ошибок не допустить при выборе одежды в этот светлый день, Андре Тан рассказал в своем Instagram.

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Советы Андре Тана к Пасхе

По словам Тана, чтобы не возникало казусных ситуаций, следует избегать при выборе праздничного образа определенных нюансов:

Дизайнер Андре Тан посоветовал украинцам, в каком образе удачно отпраздновать Пасху. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Одежда темного цвета. Черный, коричневый, серый — оставьте эти цвета для будней — у нас все же такой светлый праздник.

Слишком открытая или обтягивающая одежда. Короткие юбки, глубокие декольте, вырезы и топы на бретельках оставьте для других случаев.

Дизайнер Андре Тан посоветовал украинцам, в каком образе удачно отпраздновать Пасху. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан посоветовал украинцам, в каком образе удачно отпраздновать Пасху. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Яркие принты. В этот день лучше сделать выбор в пользу более спокойного и нежного цвета. ‍Натуральные и пастельные ткани — то, на что нужно обратить внимание.

Рваные элементы и дыры. Эта одежда может показаться неуместной в такой светлый праздник, поэтому давайте без таких экспериментов.

Дизайнер Андре Тан посоветовал украинцам, в каком образе удачно отпраздновать Пасху. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан посоветовал украинцам, в каком образе удачно отпраздновать Пасху. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Слишком короткая одежда. Мини-юбки, шорты и платья выше колена лучше оставить в шкафу, и предпочесть более элегантные и сдержанные образы.

"Помните: гловное в этот день — это ваше душевное состояние, поэтому выбирайте одежду, в которой вам будет комфортно и радостно", — прокомментировал Тан.

Напомним, Андре Тан рассказал, как на него повлияла война. А раньше Андре Тан призвал украинцев покупать украинское.