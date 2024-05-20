Алан Бадоев и Сергей Волынский создали социальный ролик, посвященный пленным.

Украинский режиссер Алан Бадоев. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Креативное агентство Алана Бадоева Badoev ID по инициативе освобожденного из плена защитника Сергея Волынского (Волина) и Фонда "Стальные" создали серию социальных роликов со слоганом "Они в плену — чтобы ты был свободен!". Они были созданы для того, чтобы каждый день напоминать об украинских военных, которые до сих пор находятся в плену.

Соответствующий ролик Сергей Волынский опубликовал на своей странице Instagram.

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"Они в плену — чтобы ты был свободен!"

На кадрах социального ролика показали двух птиц, которые находятся в клетках над морем. В один из моментов одна из клеток открывается и одно из живых существ выбирается на свободу. Другая птичка остается мучиться в клетке и начинает уходить под воду из-за тяжелого веса клетки.

Таким образом авторы ролика хотели напомнить украинцам о пленных защитниках, которые находятся в бесчеловечных условиях и страдают от пыток россиян.

"По моему мнению, очень важно и честно, чтобы каждый украинец чувствовал связь и благодарность за новый день, который проживает на земле свободной Украины. Потому что каждый парень или девушка, которые еще находятся в плену, попали туда, защищая нашу свободу. Для всей команды Badoev ID честь приобщиться к созданию этого социального проекта и художественно воспроизвести важные смыслы", — прокомментировал ролик Бадоев.

Создатели социального ролика призывают неравнодушных украинцев распространять видео в знак поддержки военнопленных и их семей.

Напомним, украинские селебрити посмотрели фильм Алана Бадоева. А раньше мы писали, что в Раде Европы оценили "Довгу Добу".