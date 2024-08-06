Тина Кароль высказалась об "уколах красоты"

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

С возрастом украинская певица Тины Кароль становится еще красивее. Артистка призналась поклонникам, делала ли когда-то "уколы красоты" и как ей удается сохранять молодость.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.

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Тина Кароль об "уколах красоты"

Артистка регулярно общается со своими поклонниками в соцсетях. Подписчики поинтересовались, делала ли артистка себе инъекции ботокса, ведь на ее лице нет морщин и она выглядит молодой. Кароль считает инъекции ботокса процедурой прошлого и верит в то, что наш внешний вид напрямую зависит от нашего ментального состояния.

По ее словам, она молодо выглядит только благодаря домашнему уходу и позитивному мышлению.

"Извини, да ботокс — это что-то с древности. Причем здесь он и все остальное. Мышление меняет тебя. А уход за собой это мастхев", — ответила звезда.

Секреты молодости Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль похвасталась своей гибкостью. А также звезда поразила живым исполнением песни.