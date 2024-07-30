Напівоголена Тіна Кароль розбурхала фантазію українців відвертим образом

Українська співачка Тіна Кароль у програмі "Студія звукозапису". Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка Тіна Кароль поділилася новими спокусливими кадрами з чергової фотосесії. На відео народна артистка України похизувалася стрункою фігурою у топі з відвертими вирізами у верхній та нижній частинах тіла.

Відповідне відео Тіна Кароль оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Тіна Кароль у спокусливій фотосесії

На сторінці Тіни Кароль продовжують з’являтися спокусливі кадри, де вона показує своє струнке тіло. Цього разу співачка обрала для нової фотосесії дуже відвертий топ, під яким геть не було спідньої білизни. А спокусливі вирізи в зоні декольте, живота і спини не могли не привернути увагу.

При цьому, на Тіні майже не було косметики, а сама вона похизувалася стрункою фігурою на камеру. В описі під відео можна побачити слова з нової пісні "Дзвони", яку артистка заспівала разом з молодим виконавцем SHUMEI.

"Тримаю твій голос напамʼять я, заслуханий ти в голові", — написала Тіна Кароль в описі під відео.

Тіна Кароль у спокусливі фотосесії. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на нові кадри Тіни Кароль

Побачивши відео української співачки, в її підписників не вистачило сили промовчати, тому під ним почали з’являтися коментарі, де люди висловили свою думку стосовно образу Тіни Кароль.

Вау, це взагалі законно?) Бути такою магічною. Слів немає, тільки щелепа відвисла

Яка шикарна леді, як можна бути такою гарною??? Ви маєте якийсь секрет, це точно

Судячи з коментарів, всіх більше вразив образ і фігура, ніж пісня. Сама декілька раз переглянула, намагаючись послухати пісню, але жодного разу не вийшло сконцентруватися на пісні, бо вигляд просто вау

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Пісня Тіни Кароль і SHUMEI

Нещодавно українська співачка Тіна Кароль презентувала нову спільну ліричну композицію разом з молодим артистом SHUMEI під назвою "Дзвони". Кліп вийшов дуже простим, адже зняли вони його у звичайній студії звукозапису, однак, за три тижні він назбирав три мільйони переглядів.

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