Співачка Тіна Кароль наживо виконала свою нову пісню

Українська співачка Тіна Кароль на інтерв'ю. Фото: Instagram Тіни Кароль

Українська співачка Тіна Кароль вирішила підкорити серця своїх шанувальників новим відео. Народна артистка України заспівала свій хіт без фонограми, чим викликала шквал емоцій у своїх підписників у соціальній мережі.

Відповідним відео Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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На офіційній сторінці української співачки Тіни Кароль з’явилося нове відео, на якому вона показала свої вміння. Народна артистка України вирішила заспівати свою нову пісню "Стерва", але зробила це вживу без фонограми.

До того ж, вона розповіла про те, які українці, і закликала своїх шанувальників послухати акустичне виконання її хіта.

"Світ прекрасний, коли ми разом будуємо нових себе. Свобода, сила духу та боротьба за краще майбутнє — це все про українців. Памʼятаймо, що все можливо змінити, варто лише віднайти в собі сили. Насолоджуйтесь акустичним виконанням. Які емоції у вас викликає ця пісня?" — звернулася до своїх підписників Тіна Кароль.

Співачка Тіна Кароль у новому відео. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на спів Тіни Кароль

Почувши те, як українська співачка виконує свою пісню, її підписники не змогли проігнорувати це. Люди в коментарях почали писати слова захоплення стосовно того, як вживу співає Тіна Кароль.

Тіно, Ви — артист з великої літери. Ваші пісні одразу потрапляють в серденько та несуть великий сенс. Дякуємо, що Ви є у нас, ми вас дуже любимо

Пісня — мотиватор! Викликає бажання рухатися вперед і, незважаючи ні на які перешкоди, ніколи не здаватися

Пісня викликає ніжні та чуттєві емоції. Нагадує про незалежність нашої країни

Ця пісня викликає захоплення, гордість і мурахи. Наживо — це взагалі космос! Щоразу, як слухаю, то виникають думки, що з усім впораємось

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня Тіни Кароль

Не так давно в української співачки вийшла нова пісня під назвою "Стерва", яку вона виконала з молодим артистом SHUMEI. Вийшов і кліп на цю композицію, який вони зняли посеред вокзалу. Відеоробота, де знявся блогер Богдан Буше, набрала вже 4,3 мільйони переглядів.

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