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Шеннен Догерти узнала об измене мужа перед операцией на мозге

7 декабря 2023 17:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Шеннен Догерти узнала об измене мужа перед операцией на мозге
Шеннен Догерти. Фото: NBC News
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Звезда сериала "Все женщины — ведьмы" Шеннен Догерти призналась, что муж ей изменял. Она узнала об этом перед удалением опухоли в мозге.

Об этом пишут People.

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52-летняя американская актриса Шеннен Догерти рассказала, как она боролась с онкологией в своем подкасте "Let's Be Clear with Shannen Doherty". В день, когда ей предстояло провести операцию по удалению опухоли мозга, женщина узнала об измене мужа Курта Исвариенко. Их брак длился 11 лет.

"В то утро я пошла на операцию после того, как узнала о том, что моему браку конец, что у моего мужа уже два года роман. Я чувствовала себя такой преданной. В конце концов я просто почувствовала себя столь невероятно нелюбимой тем, с кем была вместе 14 лет, тем, кого любила всем моим сердцем", — призналась актриса.

После откровения Шеннен не захотела, чтобы мужчина был рядом во время операции. Ее поддерживали мама, брат и лучшие друзья.

Шеннен Догерти на операции
16 января 2023 года Шеннен сделали операцию. Фото: instagram/theshando

Догерти рассказала, что она стала "одержимой" желанием узнать всю правду об измене мужа. Она даже встретилась с его любовницей.

"Я не беру на себя ответственность за распад нашего брака, я беру на себя ответственность за некоторые проблемы в нашем браке. Я беру на себя ответственность не только за то, какой я была, но и за то, как рак повлиял на мой брак и как он повлиял на него во второй раз", — объяснила актриса.

Шеннон Догерти с мужем
Шеннен Догерти с экс-мужем. Фото: Associated Press

Сейчас звезда еще не готова к новым отношениям, потому что сначала хочет полюбить себя и проанализировать прошлое. Шеннен Догерти уверена, что не останется одинокой.

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