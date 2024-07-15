Шеннен Доэрти поставила точку в разводе с мужем за сутки до смерти

Американская актриса Шеннен Доэрти. Фото: Instagram/theshando

Накануне, 13 июля, на 54-м году жизни скончалась звезда, в частности, сериалов "Район Беверли-Хиллз" и "Все женщины — ведьмы", американская актриса Шеннен Доэрти. В преддверии смерти она урегулировала развод с фотографом Куртом Исвариенко.

Об этом сообщает Page Six.

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Шеннен Доэрти урегулировала развод

С 15 октября 2011 года Доэрти была замужем за фотографом Куртом Исвариенко. 21 апреля 2023 года она подала на развод. Журналисты издания узнали, что актриса урегулировала развод один день до своей смерти.

Американский фотограф Курт Исвариенко. Фото: Instagram/theshando

Согласно судебным документам, Шеннен отказалась от так называемых супружеских алиментов и согласилась на бесспорное расторжение их брака. Это указывает на то, что бывшая пара урегулировала свой разрыв вне суда.

В то время как Доэрти подписала соглашение в пятницу, 12 июля, Исвариенко подписал документ в субботу, 13 июля. Именно в этот день актриса умерла после многолетней борьбы с онкологией.

"Это общее желание и желание сторон достичь полного и окончательного урегулирования всех соответствующих имущественных интересов, будущих и настоящих. Полностью решить любые вопросы, связанные с разделом имущества, претензий по возмещению и/или кредитам, алиментам супругов, гонорарам и расходам на адвокатов", — говорится в документах.

Шеннен Доэрти с третьим мужем, Куртом Исвариенко. Фото: Instagram/theshando

Напомним, ранее мы писали, как актеры из сериала "Все женщины — ведьмы" отреагировали на смерть Шеннен Доэрти. Также мы рассказывали, что в сети появились последние прижизненные фото Шеннен Доэрти.