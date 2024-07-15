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Стало відомо, про що мріяла тяжкохвора Шеннен Догерті

15 липня 2024 12:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Найзаповітніша мрія Шеннен Догерті, яку їй не вдалося втілити
Американська акторка Шеннен Догерті. Фото: instagram.com/theshando/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома американська акторка Шеннен Догерті мала заповітну мрію, яку їй так і не вдалося втілити за життя. Зірка дуже хотіла народити дитину.

Про це пише People.

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Шеннен Догерті мріяла про дитину

Зірка серіалу "Беверлі-Хіллз" померла в суботу, 13 липня, після багатьох років боротьби із раком молочної залози.

У останньому епізоді свого подкасту Let's Be Clear, за кілька днів до смерті, акторка зізналася, що вона "відчайдушно" намагалася завагітніти від її колишнього  чоловіка Курта Ісварієнко.

"Я хотіла дитину не тільки для себе, але й для свого чоловіка. Я хотіла її для нашого шлюбу. Я хотіла, щоб він також реалізував цю частину себе", — поділилася Догерті.

Акторка додала, що вони прийняли рішення стати батьками та неодноразово зверталися до методів репродуктивної медицини.

"Тож коли прийшов час приймати це рішення, нам знадобилося ЕКЗ, і я зробила кілька раундів", — розповіла зірка "Зачарованих".

Шеннен Догерті мріяла про дитину
Американська акторка Шеннен Догерті із чоловіком Куртом Ісварієнко. Фото: Reuters

Зрештою, акторка припинила спроби завагітніти завдяки ЕКЗ через менопаузу та мастектомію у 2016 році. Догерті та Ісварієнко розлучилися на початку 2023 року, а в листопаді 2023 року вона розповіла в інтерв'ю виданню, що дуже прив'язалася до дітей свого близького друга.

 "У мене є найкращий друг, чоловік, з яким ми жартуємо, що ми одружені, і у нас з його двома дітьми стався величезний прорив, і ми просто любимо один одного і проводимо час разом, і я сприймаю їх як своїх дітей", — поділилася легендарна акторка.

Нагадаємо, колеги Шеннен Догерті по серіалу "Зачаровані" висловили сум через важку втрату. А також ми показували, як зірка виглядала за декілька днів до своєї смерті.

смерть діти рак родина Шеннен Доерті закордонні зірки

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