Незадолго до смерти Шеннен Доэрти взяла многомиллионный кредит

Шеннен Доэрти взяла многомиллионный кредит за год до смерти — все ли выплатила
Накануне скончалась звезда, в частности, сериалов "Район Беверли-Хиллз" и "Все женщины — ведьмы", американская актриса Шеннен Доэрти. Выяснилось, что за год до смерти она взяла большой кредит, который не успела выплатить полностью.
Об этом сообщает издание The US Sun.
Кредит умершей Шеннен Доэрти
За год до смерти актриса взяла ипотеку на три миллиона долларов на недвижимость в Малибу (штат Калифорния). Впрочем, выплатить всю сумму Шеннен не успела. Она осталась должна около четверти миллиона долларов. Теперь долги перейдут к ее близким.
13 июля она скончалась на 54-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Лишь за сутки Доэрти успела официально развестись с фотографом Куртом Исвариенко. Он был ее третьим мужем, свадьбу отыграли в октябре 2011 года. Впрочем, после того, как Шеннен диагностировали рак, он стал ей изменять.
Из-за того, что бывшие урегулировали развод, Курт не будет выплачивать кредит актрисы. В начале июня 2024 года Шеннен Догерти подала иск в суд: она потребовала, чтобы тогда еще юридически муж платил ей алименты в размере 16 тысяч долларов в месяц.
Доэрти переживала, что из-за отсутствия работы в скором времени может потерять медицинскую страховку и средства к существованию. Актриса обвиняла Исвариенко в том, что он не поддерживал ее в сложные времена. Впрочем, что именно стало причиной урегулирования развода, ни члены семьи Догерти, ни сам Курт пока не рассказали.
Напомним, ранее мы писали о последних часах жизни актрисы Шеннен Доэрти. Также мы рассказывали, какие инструкции дала Шэннон Доэрти по похоронам.
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