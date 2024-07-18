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Шеннен Доэрти взяла многомиллионный кредит за год до смерти — все ли выплатила

18 июля 2024 23:51
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Незадолго до смерти Шеннен Доэрти взяла многомиллионный кредит
Американская актриса Шеннен Доэрти. Фото: Instagram/theshando
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Накануне скончалась звезда, в частности, сериалов "Район Беверли-Хиллз" и "Все женщины — ведьмы", американская актриса Шеннен Доэрти. Выяснилось, что за год до смерти она взяла большой кредит, который не успела выплатить полностью.

Об этом сообщает издание The US Sun.

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За год до смерти актриса взяла ипотеку на три миллиона долларов на недвижимость в Малибу (штат Калифорния). Впрочем, выплатить всю сумму Шеннен не успела. Она осталась должна около четверти миллиона долларов. Теперь долги перейдут к ее близким.

13 июля она скончалась на 54-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Лишь за сутки Доэрти успела официально развестись с фотографом Куртом Исвариенко. Он был ее третьим мужем, свадьбу отыграли в октябре 2011 года. Впрочем, после того, как Шеннен диагностировали рак, он стал ей изменять.

Из-за того, что бывшие урегулировали развод, Курт не будет выплачивать кредит актрисы. В начале июня 2024 года Шеннен Догерти подала иск в суд: она потребовала, чтобы тогда еще юридически муж платил ей алименты в размере 16 тысяч долларов в месяц.

Доэрти переживала, что из-за отсутствия работы в скором времени может потерять медицинскую страховку и средства к существованию. Актриса обвиняла Исвариенко в том, что он не поддерживал ее в сложные времена. Впрочем, что именно стало причиной урегулирования развода, ни члены семьи Догерти, ни сам Курт пока не рассказали.

Напомним, ранее мы писали о последних часах жизни актрисы Шеннен Доэрти. Также мы рассказывали, какие инструкции дала Шэннон Доэрти по похоронам.

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