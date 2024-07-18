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Уві сні та в колі обраних — друг розповів про останні години життя зірки "Зачарованих"

18 липня 2024 11:42
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Уві сні та в колі обраних — друг розповів про останні години життя зірки "Зачарованих"
Акторка Шеннен Догерті. Фото: instagram.com/theshando/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Акторка Шеннен Догерті була "оточена своїми дуже близькими друзями" в "останні кілька годин" перед трагічною смертю від раку грудей у ​​віці 53 років. Актриса померла, перебуваючи зі своїми близькими, "в місці, де їй було комфортно, уві сні", сказав її друг, онколог доктор Лоуренс Д. Піро.

Про це пише Daily Mail.

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Вона отримала "багато турботи та підтримки", коли була в оточенні "обраної групи" друзів і сім’ї, а також її улюбленого собаки Боуї.

 

Акторка Шеннен Догерті
Акторка Шеннен Догерті. Фото: instagram.com/theshando/

 

"Це було похмуро і сумно, але красиво і сповнено любові. Найважчим у цьому було те, що вона не була готова піти, бо любила життя", — додав доктор Піро.

У 2015 році в актриси вперше виявили рак молочної залози, а в 2017 році була ремісія. Рак повернувся в 2019 році, і вона оголосила про це в 2020 році, виявивши, що у неї рак 4 стадії і він поширився на її мозок.

Зірка "Зачарованих" сказала, що хоче, щоб її рештки розвіяли у Малібу, Каліфорнія, де вони з батьком проводили "дорогоцінний час" разом.

"Я хочу, щоб мої рештки були змішані з рештками мого собаки, і я хочу, щоб вони були змішані з рештками мого батька. Я не хочу, щоб мене поховали чи кремували", — пояснила вона.

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" також хотіла, щоб її близькі використовували її рештки як добриво та "виростили з них дерево".

Її батько, Джон Томас Догерті, помер у 2010 році у віці 66 років після тривалої боротьби з хворобою.

Актриса хотіла, щоб її похорон був приватним.

Нагадаємо, колишнього чоловіка Шеннон Догерті розкритикували її близькі. А раніше ми писали, що Шеннон Догерті дала інструкції до власного похорону.

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