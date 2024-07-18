Незадовго до смерті Шеннен Догерті взяла багатомільйонний кредит

Американська акторка Шеннен Догерті. Фото: Instagram/theshando

Напередодні померла зірка, зокрема, серіалів "Район Беверлі-Гіллз" та "Усі жінки — відьми", американська акторка Шеннен Догерті. З’ясувалось, що за рік до смерті вона взяла чималий кредит, який не встигла виплатити повністю.

Про це повідомляє видання The US Sun.

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Кредит померлої Шеннен Догерті

За рік до смерті акторка взяла іпотеку на три млн доларів на нерухомість у Малібу (штат Каліфорнія). Втім виплатити всю суму Шеннен не встигла. Вона залишилася винна близько чверті мільйона доларів. Тепер борги перейдуть до її близьких.

13 липня вона померла на 54-му році життя після тривалої боротьби з онкологією. Лише за добу Догерті встигла офіційно розлучилася з фотографом Куртом Ісварієнком. Він був її третім чоловіком, весілля відгуляли в жовтні 2011 року. Втім, після того, як Шеннен діагностували рак, він почав їй зраджувати.

Через те, що колишні врегулювали розлучення, Курт не буде виплачувати кредит акторки. На початку червня 2024 року Шеннен Догерті подала позов до суду: вона вимагала, щоб тоді ще юридично чоловік платив їй аліменти у розмірі 16 тисяч доларів на місяць.

Догерті переживала, що через відсутність роботи незабаром може втратити медичну страховку та засоби для існування. Акторка була обурена, що Ісварієнко не підтримував її в складні часи. Втім, що саме стало причиною врегулювання розлучення, ані члени родини Догерті, ані сам Курт поки не розповіли.

Нагадаємо, раніше ми писали про останні години життя акторки Шеннен Догерті. Також ми розповідали, які інструкції дала Шеннон Догерті щодо власного похорону.