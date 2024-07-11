Шэрон Стоун топлесс показала, как пишет картины

Актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Актриса Шэрон Стоун поделилась с подписчиками новым фото в бикини. 66-летняя голливудская актриса опубликовала снимок, на котором она топлесс занимается живописью.

Фото появилось в социальной сети Шэрон Стоун.

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Подписчиков актрисы больше привлекло не произведение искусства, над которым она работает, а ее фигура на новом фото в бикини.

"Иногда мне просто нужно перейти от бассейна к рисованию", — подписала кадр звезда "Основного инстинкта".

Актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Стоун не часто публикует снимки в купальнике, а если и публикует, то в других ракурсах. Люди стали оценивать внешний вид актрисы в комментариях. Некоторые написали, что звезда практически не изменилась со времен съемок культового фильма "Основной инстинкт".

"Почему ты выглядишь гораздо лучше меня, хотя мне всего 32?", "Она счастлива, и это все, что имеет значение", "Зачем постить это в 66 лет? В этом нет ничего соблазнительного", "Мне нравится, что ты выкладываешь свои настоящие фотографии без фотошопа", — пишут фолловеры актрисы.

Шэрон Стоун рисовала с детства, но всерьез увлеклась живописью во время пандемии. В прошлом году актриса провела свою первую выставку в Лос-Анджелесе.

Напомним, модель Рози Хантингтон-Уайтли позировала на публике в кружевном корсете. А раньше мы писали, что дочь Мадонны снялась топлесс.