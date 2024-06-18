Шерон Стоун у леопарді та Шер з молодим обранцем — голлівудські легенди вразили ефектним виходом

Акторка Шерон Стоун. Фото: Reuters

Акторка Шерон, Шер з новим обранцем Александром Едвардсом та ще чимало зірок завітали на прем'єру фільму "Байкери". Зіркові діви позували на червоній доріжці під час зіркового показу нового трилера.

Про це пише Daily Mail.

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У фільмі "Байкери" зіграли Остін Батлер, Том Гарді та Джоді Комер, прем’єра якого запланована на 21 червня. Серед гостей була акторка Шерон Стоун, яка приміряла вбрання з анімалістичним принтом, та співачка Шер з молодим обранцем.

Акторка Шерон Стоун. Фото: Reuters

Акторка Шерон Стоун. Фото: Reuters

Шер і її коханий обіймалися на червоній доріжці. Вони вперше зустрілися на Паризькому тижні моди у вересні 2022 року. Вона сказала, що розмовляла з ним 15 хвилин, і спільний друг дав йому її номер.

"Це було справді шокуюче, тому що люди просто не повідомляють мій номер. Я говорила всім своїм друзям: "Я надто стара, щоб ходити з дуже молодими чоловіками, і я ніколи не закохаюся в переписці". Тому я зробила те, що сказала не робити!" — сказала вона People у жовтні 2023 року.

Шер сказала, що причина, чому вона порушила власні правила заради нього, полягає в тому, що він "просто такий особливий".

"Я ненавиджу, коли люди кажуть, що люди особливі, але багато людей кажуть, що я особлива, тому я можу сказати, що він особливий. Що б не сталося, я люблю бути з ним. Він змушує мене сміятися, і нам весело. Я зрозуміла, що ніколи не пізно. Якби написали всю статистику, ви б сказали: "Цей роман приречений". Але ми разом уже рік, і якби це був лише рік, воно було б того варте", — сказала співачка.

Співачка Шер із нареченим. Фото: Reuters

Співачка Шер із нареченим та актором Остіном Батлером. Фото: Reuters

Співачка Шер із нареченим. Фото: Reuters

Вона сказала, що розуміє, чому люди цікавляться їхніми стосунками, розповівши виданню: "В Олександра діамантові зуби, татуювання, біле волосся, і він набагато молодший. Він гарний чоловік".

У Александра є чотирирічний син Слеш Електрик Олександр Едвардс від колишньої Ембер Роуз.

Шеро розходилася вже зі своїм обранцем. Але вони помирилися у вересні 2023 року. Відтоді стосунки Шер і її нареченого стають все міцнішими.

"Якщо у вас є щастя, ви не можете думати про те, як довго воно триватиме. Ви повинні подумати про те, "Як ви себе відчуваєте в цьому?" і жити моментом", — сказала вона People.

Нагадаємо, Шерон Стоун знялась для гламурного глянцю. А раніше ми писали, що Шерон Стоун показала фото своїх трьох прийомних синів.