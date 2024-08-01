Шэрон Стоун показалась с синяком под глазом

Голливудская актриса Шэрон Стоун. Фото: Reuters

Американская актриса Шэрон Стоун ввела в ступор поклонников кадрами с отдыха. Звезда показалась с синяком под глазом.

Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Звезда "Основного инстинкта" проводит отпуск в Турции. Актриса поделилась фото, на котором она не загорает под солнцем, а позирует перед камерой в лифте с заметным синяком под глазом.

"Эта поездка была тяжелой, но я сильнее", — подписала кадр она.

Голливудская актриса Шэрон Стоун с синяком. Фото: instagram.com/sharonstone/

Звезда не раскрыла никаких подробностей инцидента и заставила поклонников понервничать.

"Боже мой!!! Надеюсь, с тобой все в порядке"

"Надеюсь, ты скоро поправишься".

Напомним, 57-летняя актриса Сальма Гайек поделилась новыми фото в бикини. А также актриса Ева Лонгория показалась на отдыхе в Испании.