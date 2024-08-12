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Шэрон Стоун сходила на ужин со взрослыми сыновьями-красавцами

12 августа 2024 12:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Шэрон Стоун прогулялась с сыновьями по Лос-Анджелесу
Голливудская актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная американская актриса Шэрон Стоун была замечена на редком публичном выходе со своими двумя старшими сыновьями Роаном и Лейрдом. Они поужинали в шикарном итальянском ресторане в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет Page Six.

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Звезда "Основного инстинкта" вышла со взрослыми сыновьями — 24-летним Роаном и 19-летним Лейрдом, на ужин в Via Alloro в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

Звездная семья была в отличном настроении и даже с удовольствием попозировали перед камерой перед тем, как зайти в заведение.

Стоун выбрала для выхода стильную черную блузку с принтом, потертые джинсы, которые дополнила объемной укладкой, яркой помадой и очками с зелеными линзами.

Высокий Лэйрд позировал перед камерой в черной футболке с надписью, спортивных шортах в тон и белых кедах Converse, а Роан был одет в футболку Boston Red Sox jersey, черные джинсы, дополненные стильными очками.

Младший сын актрисы, Квинн, не присутствовал на семейной прогулке.

Шэрон Стоун проводит время с сыновьями
Актриса Шэрон Стоун с сыновьями Роаном и Лейрдом. Фото: BACKGRID
Шэрон Стоун провела выходные со взрослыми сыновьями
Актриса Шэрон Стоун на ужине с сыновьями Роаном и Лейрдом. Фото: BACKGRID

Стоун усыновила Роана в 2000 году вместе со своим бывшим мужем Филом Бронштейном, с которым она была в браке в период с 1998 по 2004 год.

После развода с Бронштейном она усыновила Лейрда в 2005 году, а Квинна, которому сейчас 17 лет — в 2006 году.

Сейчас актриса уделяет сыновьям много времени, поскольку готовится отправить Лейрда на обучение в колледж.

Напомним, актриса шокировала снимком с подбитым глазом на отдыхе в Турции. А также актер Брэд Питт тайно узнает о состоянии здоровья сына Пакса после аварии.

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