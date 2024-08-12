Шерон Стоун прогулялася із синами по Лос-Анджелесу

Голлівудська акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Відома американська акторка Шерон Стоун була помічена на рідкісному публічному виході зі своїми двома старшими синами Роаном та Лейрдом. Вони повечеряли в шикарному італійському ресторані в Лос-Анджелесі.

Про це пише Page Six.

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Зірка "Основного інстинкту" вийшла із дорослими синами — 24-річним Роаном і 19-річним Лейрдом на вечерю в Via Alloro в Беверлі-Хіллз, штат Каліфорнія.

Зіркова родина була у чудовому настрої і навіть із задоволенням попозували перед камерою перед тим, як зайти у заклад.

Стоун обрала для виходу стильну чорну блузку із принтом, потерті джинси, які доповнила об'ємною укладкою, яскравою помадою та сонцезахисними окулярами із зеленими лінзами.

Високий Лейрд позував перед камерою у чорній футболці із написом, спортивних шортах в тон і білих кедах Converse, а Роан був одягнений у футболку Boston Red Sox jersey, чорні джинси, які доповнив стильними окулярами.

Молодший син акторки, Квінн, не був присутній на сімейній прогулянці.

Акторка Шерон Стоун із синами Роаном і Лейрдом. Фото: BACKGRID

Акторка Шерон Стоун на вечері із синами Роаном і Лейрдом. Фото: BACKGRID

Стоун усиновила Роана у 2000 році разом зі своїм колишнім чоловіком Філом Бронштейном, з яким вона була одружена у період з 1998 по 2004 рік.

Після розлучення з Бронштейном вона всиновила Лейрда у 2005 році, а Квінна, якому зараз 17 років — у 2006 році.

Нині акторка приділяє синам багато часу, оскільки готується відправити Лейрда на навчання до коледжу.

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