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Шерон Стоун сходила на вечерю з дорослими синами-красенями

12 серпня 2024 12:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Шерон Стоун прогулялася із синами по Лос-Анджелесу
Голлівудська акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома американська акторка Шерон Стоун була помічена на рідкісному публічному виході зі своїми двома старшими синами Роаном та Лейрдом. Вони повечеряли в шикарному італійському ресторані в Лос-Анджелесі.

Про це пише Page Six.

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Зірка "Основного інстинкту" вийшла із дорослими синами — 24-річним Роаном і 19-річним Лейрдом на вечерю в Via Alloro в Беверлі-Хіллз, штат Каліфорнія.

Зіркова родина була у чудовому настрої і навіть із задоволенням попозували перед камерою перед тим, як зайти у заклад.

Стоун обрала для виходу стильну чорну блузку із принтом, потерті джинси, які доповнила об'ємною укладкою, яскравою помадою та сонцезахисними окулярами із зеленими лінзами.

Високий Лейрд позував перед камерою у чорній футболці із написом, спортивних шортах в тон і білих кедах Converse, а Роан був одягнений у футболку Boston Red Sox jersey, чорні джинси, які доповнив стильними окулярами.

Молодший син акторки, Квінн, не був присутній на сімейній прогулянці.

Шерон Стоун проводить час із синами
Акторка Шерон Стоун із синами Роаном і Лейрдом. Фото: BACKGRID
Шерон Стоун провела вихідні із дорослими синами
Акторка Шерон Стоун на вечері із синами Роаном і Лейрдом. Фото: BACKGRID

Стоун усиновила Роана у 2000 році разом зі своїм колишнім чоловіком Філом Бронштейном, з яким вона була одружена у період з 1998 по 2004 рік.

Після розлучення з Бронштейном вона всиновила Лейрда у 2005 році, а Квінна, якому зараз 17 років — у 2006 році.

Нині акторка приділяє синам багато часу, оскільки готується відправити Лейрда на навчання до коледжу.

Нагадаємо, акторка шокувала знімками із підбитим оком на відпочинку у Туреччині. А також актор Бред Пітт таємно дізнається про стан здоров'я сина Пакса після аварії.

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