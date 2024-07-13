Шэрон Стоун в белье повторила культовую сцену из "Основного инстинкта"

Актриса Шэрон Стоун. Фото: Reuters

Актриса Шэрон Стоун воспроизвела свою культовую сцену допроса по эротической классике "Основной инстинкт". 66-летняя актриса позировала в красном кружевном белье спустя 32 года после того, как сыграла знаменитую роль соблазнительной убийцы Кэтрин Трамелл.

Фото знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети.

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В известной сцене в "Основном инстинкте" показано, как героиню Шэрон Кэтрин допрашивали полицейские, включая Майкла Дугласа. При вопросах Кэтрин отвлекает их, когда раздвигает свои ноги, оставляя мужчин озадаченными, увидев, что она в это время была без белья. Шэрон Стоун в прошлом утверждала, что ее "обманом" заставили обнажиться перед камерами.

Актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

В своих мемуарах "Красота жить дважды" Шэрон описала, как она ударила своего режиссера Пола Верховена и ушла с предварительного показа эротического триллера после того, как поняла — его слова, что ее обнажение не появится на экране, были ложью.

Со своей стороны, Верховен решительно опроверг заявления о том, что она была застигнута врасплох.

"Любая актриса знает, что она увидит, если вы попросите ее снять нижнее белье и наведете туда камеру", — говорил он.

Актриса Шэрон Стоун в "Основном инстинкте". Фото: dailymail.co.uk

В интервью The Hollywood Reporter Шэрон заявила, что 18 миллионов долларов, которые она накопила после более чем двух десятилетий в киноиндустрии, испарились в течение лет, когда она не могла работать из-за повреждения мозга в результате инсульта.

Стоун, неоднозначно утверждавшая, что изгнание Кевина Спейси из Голливуда было частично вызвано гомофобией, объяснила потерю миллионов людьми вокруг нее, которые якобы неправильно распоряжались ее деньгами, когда она пыталась восстановить основные функции, как, способность читать, которую она потеряла.

Стоун сказала, что ей понадобилось семь лет, чтобы в большинстве своем оправиться от последствий инсульта, врачи давали ей лишь один шанс выжить из 100.

"Люди воспользовались мной в течение восстановления. Благодаря своему успеху я скопила 18 миллионов долларов, но когда я вернулась к своему банковскому счету: все исчезло", — вспомнила Шэрон Стоун.

Последствия инсульта были ужасающими, все изменилось.

"Мое обоняние, мое зрение, мое осязание. Пару лет я не могла читать. Вещи были растянуты, и я видела цветные контуры. Многие люди думали, что я умру", — сказала она.

Кроме перемен в ее ощущениях, Стоун рассказала, что инсульт изменил ее мышление.

Напомним, Наоми Кэмпбелл поразила идеальной фигурой в бикини. А раньше мы писали, что Шэрон Стоун топлесс занимается рисованием.