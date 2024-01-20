Шэрон Стоун в корсете покорила обложку модного глянца

Актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/harpersbazaares/

Актриса Шэрон Стоун вспомнила о почти смертельном инсульте, который она пережила в 2001 году, рассказав, что он оставил ее с ощущением "спокойствия". 65-летняя актриса призналась, что этот опыт изменил жизнь. Стоун снялась в чувственной фотосессии для Harper's Bazaar Spain.

Об этом пишет Daily Mail.

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Шэрон было всего 43, когда она пережила инсульт, и ей пришлось снова учиться ходить, говорить и писать после случая, который "навсегда изменил ее жизнь". Врачи поначалу неправильно поставили ей диагноз и чуть не отправили домой без лечения.

Актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/harpersbazaares/

Актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/harpersbazaares/

Она объяснила: "Мой инсульт оставил меня с чувством покоя. Сегодня я могу сказать, что почувствовала смерть очень близко. В те моменты я почувствовала, что мои умершие друзья пришли за мной, и это устранило все следы страха. Когда ты переживаешь что-то подобное, ты понимаешь, что в жизни нет ничего действительно важного, и понимаешь, что неудача — это только начало успеха".

У нее произошло кровоизлияние, из-за которого у нее было девятидневное кровотечение в мозг и один процент шансов выжить после операции.

Актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/harpersbazaares/

Зрение Шерон также пострадало, она мучилась от потери памяти на начальных этапах выздоровления. Она переживала длительные приступы депрессии в течение десятилетнего выздоровления.

"Я скрывала свою инвалидность и боялась выходить на улицу, и не хотела, чтобы люди знали", — она рассказала, отдавая должное Майклу Дж. Фоксу в том, что он побудил ее поделиться своим опытом.

Звезда утверждает, что люди в Голливуде не поддержали ее карьеру из-за ее состояния здоровья, и что ее не "нанимают часто", потому что она "имеет инвалидность".

Актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/harpersbazaares/

Шэрон теперь член правления Неврологического фонда Барроу, который поддерживает медицинский институт, возглавляемый ее нейрохирургом доктором Майклом Лоутоном в Аризоне.

Актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/harpersbazaares/

Учитывая нехватку актерских ролей, второе призвание Шэрон — карьера художницы.

"В моем случае у меня так много забрали. Я потеряла право опеки над ребенком, карьеру и не могла работать, я переживала развод. Я потеряла много. Но вы должны встать и сказать: "Хорошо, это произошло, и что теперь? Из чего я сделан?", — говорит Стоун.

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