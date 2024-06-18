Шэрон Стоун в леопарде и Шер с молодым избранником — голливудские легенды поразили эффектным выходом

Актриса Шэрон Стоун. Фото: Reuters

Актриса Шэрон Стоун, Шер с новым избранником Александром Эдвардсом и еще многие другие звезды посетили премьеру фильма "Байкеры". Звездные дивы позировали на красной дорожке во время звездного показа нового триллера.

Об этом пишет Daily Mail.

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В фильме "Байкеры" сыграли Остин Батлер, Том Харди и Джоди Комер, премьера которого запланирована на 21 июня. Среди гостей была актриса Шэрон Стоун, примерявшая наряд с анималистическим принтом, и певица Шер с молодым избранником.

Актриса Шэрон Стоун. Фото: Reuters

Актриса Шэрон Стоун. Фото: Reuters

Шер и ее возлюбленный обнимались на красной дорожке. В первый раз они встретились на Парижской неделе моды в сентябре 2022 года. Она сказала, что разговаривала с ним 15 минут, и общий друг дал ему ее номер.

"Это было действительно шокирующее, потому что люди просто не сообщают мой номер. Я говорила всем своим друзьям: "Я слишком стара, чтобы ходить с очень молодыми мужчинами, и я никогда не влюблюсь во время переписки". Поэтому я сделала то, что сказала не буду делать!" — сказала она People в октябре 2023 года.

Шер сказала, что причина, почему она нарушила свои правила ради него, заключается в том, что он "просто такой особенный".

"Я ненавижу, когда люди говорят, что люди особенные, но многие говорят, что я особенная, поэтому я могу сказать, что он особенный. Что бы ни случилось, я люблю быть с ним. Он заставляет меня смеяться, и нам весело. Я поняла, что никогда не поздно. Если бы написали всю статистику, вы бы сказали: "Этот роман обречен". Но мы вместе уже год, и если бы это был только год, оно того стоило бы", — сказала певица.

Певица Шер с женихом. Фото: Reuters

Певица Шер с женихом и актером Остином Батлером. Фото: Reuters

Певица Шер с женихом. Фото: Reuters

Она сказала, что понимает, почему люди интересуются их отношениями, рассказав изданию: "У Александра бриллиантовые зубы, татуировки, белые волосы, и он гораздо младше. Он хороший".

У мужчины есть четырехлетний сын Слэш Электрик Александр Эдвардс от бывшей Эмбер Роуз.

Шер расходилась уже со своим избранником. Однако они помирились в сентябре 2023 года. С тех пор отношения Шер и ее жениха становятся все крепче.

"Если у вас есть счастье, вы не можете думать о том, как долго оно продлится. Вы должны подумать о том, "Как вы себя в этом чувствуете?" и жить моментом", — сказала она журналу People.

Напомним, Шэрон Стоун снялась для гламурного глянца. А раньше мы писали, что Шэрон Стоун показала фото своих троих сыновей.