Шокирующее перевоплощение — солист Måneskin обнажился в эпатажной фотосессии

Певец Домиано Давид. Фото: instagram.com/damon_baker/

Британский фэшн-фотограф Дэймон Бейкер опубликовал серию фотографий Дамиано Давида, участника итальянской группы Måneskin. Съемка, в которой эпатажный рокер появился в необычном образе — отрастил усы и позировал обнаженным и в белье, вызвала ажиотаж среди его поклонников и поклонниц.

Фото появились у Instagram Деймона Бейкера.

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Многие фолловеры написали, что Дамиано еще никогда не выглядел "так по-итальянски". Другие сравнивают его с Фредди Меркьюри. Деймон Бейкер в подписи к фотосессии рассказал, что каждый раз при работе на короткий срок растворяется в своей музе, и это можно назвать "платонической историей любви", в которой нет извращенного подтекста.

Певец Домиано Давид. Фото: instagram.com/damon_baker/

Певец Домиано Давид. Фото: instagram.com/damon_baker/

Певец Домиано Давид. Фото: instagram.com/damon_baker/

Певец Домиано Давид. Фото: instagram.com/damon_baker/

Певец Домиано Давид. Фото: instagram.com/damon_baker/

Певец Домиано Давид. Фото: instagram.com/damon_baker/

Певец Домиано Давид. Фото: instagram.com/damon_baker/

Певец Домиано Давид. Фото: instagram.com/damon_baker/

Фотограф пишет, что всегда склонен проходить через эмоциональное путешествие. Все начинается с интриги и восхищения, затем он превращает это в своеобразную любовь, которая охватывает всю его душу на протяжении творчества, особенно в начале, так что он может испытывать все обостренные эмоции и не видеть ничего другого вокруг, только его муза. Затем увлечение переливается в боль и реальность потери, реальность разбивающейся на куски фантазии.

"Но именно здесь для меня горит творчество, возможно, иногда сильнее, чем в начале. Это путешествие неизбежно заканчивается, но через него рождается искусство, а затем живет для людей. А меня оно покидает и больше не нуждается в мне, и в определенном смысле я отказываюсь от него. И это конец истории того момента. И это очень больно. А потом я делаю все это снова. Я думаю, это действительно мой процесс. Танец душ только на мгновение, пока не исчезнет. Но сохранен навсегда вне моего сознания, из которого он родился", — говорится в комментарии Бейкера.

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