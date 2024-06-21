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Шоу "Перепрошую" с Анной Тринчер — популярные блогеры откровенно рассказали о дружбе

21 июня 2024 11:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Анна Тринчер, Diana Gloster, Анита Соловей о дружбе в новом выпуске шоу "Извиняюсь"
Блогеры Анна Тринчер, Diana Gloster, Анита Соловей и Валерия Андреевна. Фото: менеджмент артиста
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Популярные украинские блогеры Анна Тринчер, Diana Gloster, Анита Соловей и Валерия Андреевна в новом выпуске шоу "Перепрошую" обсудили дружбу. Девушки поделились своими историями.

Выпуск был опубликован на YouTube-канале Анны Тринчер.

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В каждом эпизоде блогеры смело рассказывают о своих личных историях и обсуждают темы, которые обычно остаются за кадром.

Темой второго выпуска стала дружба. В нем инфлюэнсеры откровенно поделятся своими переживаниями и опытом в создании и поддержании дружеских отношений.

Анна Тринчер, Diana Gloster, Анита Соловей и Валерия Андреевна открыто обсудят эту тему, раскрывая все тонкости отношений: зависть, ревность и подлинное значение дружбы.

Шоу "Прошу прощения" с Анной Тринчер — популярные блоггеры откровенно рассказали о дружбе - фото 1
Кадр из шоу "Перепрошую". Фото: скриншот YouTube

"Моя мама часто меня сравнивала с другими девушками, которые что-то достигли. Мне пришлось с этим работать и прорабатывать это достаточно много лет", — рассказала Анна Тринчер.

"Моя лучшая подруга в какой-то момент стала зарабатывать больше меня. Я очень сильно завидовала ей и была токсичной", — поделилась Валерия Андреевна.

"Моя первая паническая атака произошла после ссоры с Анитой. Мы повздорили из-за моего поста", — сказала Diana Gloster.

"На меня также могут влиять мои знакомые и друзья, но я всегда буду опираться именно на свое мнение", — рассказала Анита Соловей.

Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер показала себя с парнем, который снимался в интиме за деньги. А также артистка отважилась на лазерную коррекцию зрения.

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Анна Тринчер
шоу-бизнес
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