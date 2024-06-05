Искусственный интеллект ошеломил видом королевской семьи Великобритании через 30 лет

Королевская семья Великобритании. Фото: Reuters

Французские журналисты Paris Match с помощью искусственного интеллекта показали, как может выглядеть королевская семья Великобритании в будущем. На фото изображены принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Джордж и принцесса Шарлотта в том виде, в каком их представляют в ближайшие десятилетия.

Об этом пишет Daily Mail.

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Искусственный интеллект показал, что принц Уильям станет королем, но потом отречется от престола в 2049 году, чтобы уступить место своему старшему сыну Джорджу. Французы предполагают, что король Георг VII будет коронован в 2050 году, что сделает Кейт новой королевой-матерью.

Кейт Миддлтон. Фото: AUTRE

Король Уильям. Фото: AUTRE

Корреспондент журнала Пьеррик Гейс пишет: "Волынка больше не звучит каждое утро под окнами Букингемского дворца. Многовековая традиция, такова дорога Елизавете II, не пережила Карла III. В своей постели Георг VII открывает глаза от будильника своего iPhone 45. Едва проснувшись, еще не сделав прически, короля зовеут уведлмление: "Пора, милорд, опубликовать первое селфи за день". Теперь суверен должен ежечасно документировать свой день в социальных сетях, чтобы удовлетворить своих подписчиков...ну, и своих подданых".

Король Уильям с сыном принцем Джорджем. Фото: AUTRE

Искусственный интеллект показал, что принц Гарри вернулся домой в Великобританию после того, как его бросила разведенная с ним Меган, чтобы выйти замуж за сенатора, который стал президентом США.

Герцог Сассекский изображен с седыми волосами, на созданном искусственным интеллектом изображении, которое, кажется, содержит черты лица его отца. Считается, что он проводит дни, ухаживая за садами Хайгроув-хаус в Глостершире.

Принц Гарри. Фото: AUTRE

Французы видят, что Соединенное Королевство распадается на отдельные нации, оставляя Англию в одиночестве с крошечным Тувалу в Тихом океане, единственной страной Содружества, сохраняющей монарха как главу государства.

В 2046 году принцесса Шарлотта выходит замуж за "принца" Гастона Луи Антуана Мари Орлеанского, родившегося в 2009 году и, в глазах небольшой группы французских роялистов "орлеанистов", являющегося законным наследником их престола как потомок Луи Филипа I.

Это, как предполагает Paris Match, означает, что французские и английские короны могут объединиться после долгих веков разделения.

Напомним, ранее искусственный интеллект объявил первый конкурс красоты. А принц Уильям впервые появился на людях после обнародования диагноза Кейт Миддлтон.