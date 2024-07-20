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Искусственный интеллект раздел Трампа и Байдена на обложке глянца

20 июля 2024 11:52
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Искусственный интеллект раздел Трампа и Байдена на обложке глянца
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: скриншот
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

На этой неделе журнал New York ошеломил читателей провокационной обложкой, на которой оба кандидата в президенты США стоят на весах в одном белье. Сам номер был посвящен здоровью, а не только кандидатам, со статьями и комментариями о маммографии и последних достижениях в лечении рака мозга.

Об этом пишет Daily Mail.

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Изображение обложки с использованием ИИ поразило читателей. Это вызвало негативную реакцию, и многие назвали это "диким неуважением", "неуместным" и "дурным тоном".

 

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: dailymail.co.uk

 

Остальные были обеспокоены тем, что такая "смешная" — с точки зрения общественности — обложка прошла проверку руководства журнала. Один сказал: "Когда это было одобрено, в комнате никого больше не было?". В то время как другой написал на странице журнала в Instagram: "Почему это была одобренная обложка?". Насколько плохими были другие варианты?".

На самом изображении видны 81-летний президент Байден и 78-летний бывший президент Трамп, которые стоят на весах, как в медицинском кабинете для проверки.

Исполнительный редактор журнала New York, Женевьев Смит, сказала об обложке: "Мы уже думали о том, что эта проблема со здоровьем отпадет внутри президентской кампании, когда президентские дебаты поставили вопрос о здоровье и возрасте кандидатов в центр национальной дискуссии".

Хотя здоровье кандидатов жизненно важно для избирателей, общественность высказала мнение о том, что такая фотография не оправдана. По словам одного из комментаторов: "Выставлять потенциальных мировых лидеров (пусть это будет ИИ или нет) в белье — это вопиющее, если это не плохо выполненная аналогия с "новым платьем короля". Другой высказался более кратко: "Мы не просили этого".

Напомним, супруга Паттинсона впервые с дочерью снялась для глянца. А раньше мы писали, что американцы оценили рейтинг принца Уильяма.

Джо Байден Дональд Трамп СМИ искусственный интеллект

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