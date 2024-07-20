Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Штучний інтелект роздягнув Трампа і Байдена на обкладинці глянцю arrow

Штучний інтелект роздягнув Трампа і Байдена на обкладинці глянцю

20 липня 2024 11:52
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Штучний інтелект роздягнув Трампа і Байдена на обкладинці глянцю
Кандидати в президенти США Дональд Трамп та Джо Байден. Фото: скриншот
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Цього тижня журнал New York приголомшив читачів провокаційною обкладинкою, на якій обидва кандидати в президенти США стоять на вагах в самій білизні. Сам номер був присвячений здоров’ю, а не тільки кандидатам, зі статтями та коментарями про мамографію та останні досягнення в лікуванні раку мозку.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Байден та Трамп з'явились на обкладинці глянцю

Зображення обкладинки з використанням ШІ вразило читачів. Це викликало негативну реакцію, і багато хто назвав це "дикою неповагою", "непотрібним" і "поганим тоном".

 

Кандидати в президенти США Дональд Трамп та Джо Байден
Кандидати в президенти США Дональд Трамп та Джо Байден. Фото: dailymail.co.uk

 

Інші були збентежені тим, що така "смішна" — з точки зору громадськості — обкладинка пройшла перевірку керівництва журналу. Один сказав: "Коли це було схвалено, у кімнаті нікого більше не було?" Тоді як інший написав на сторінці журналу в Instagram: "Чому це була схвалена обкладинка? Наскільки поганими були інші варіанти?"

На самому зображенні видно 81-річного президента Байдена та 78-річного колишнього президента Трампа, які стоять на вагах, наче в медичному кабінеті для перевірки.

Виконавчий редактор журналу New York Женев’єв Сміт сказала про обкладинку: "Ми вже думали про те, що ця проблема зі здоров'ям відпадає всередині президентської кампанії, коли президентські дебати порушили питання про здоров’я та вік кандидатів у центрі національної дискусії".

Хоча здоров'я кандидатів є життєво важливим для виборців, громадськість висловила думку про те, що така фотографія не є виправданою. За словами одного з коментаторів: "Виставляти потенційних світових лідерів (нехай це буде ШІ чи ні) у білизні — це кричуще, якщо це не погано виконана аналогія з "новим одягом короля". Інший висловився більш коротко: "Ми не просили цього".

Нагадаємо, дружина Паттінсона вперше з донькою знялась для глянцю. А раніше ми писали, що американці оцінили рейтинг принца Вільяма. 

Джо Байден Дональд Трамп ЗМІ штучний інтелект

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні