Штучний інтелект роздягнув Трампа і Байдена на обкладинці глянцю

Кандидати в президенти США Дональд Трамп та Джо Байден. Фото: скриншот

Цього тижня журнал New York приголомшив читачів провокаційною обкладинкою, на якій обидва кандидати в президенти США стоять на вагах в самій білизні. Сам номер був присвячений здоров’ю, а не тільки кандидатам, зі статтями та коментарями про мамографію та останні досягнення в лікуванні раку мозку.

Про це пише Daily Mail.

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Зображення обкладинки з використанням ШІ вразило читачів. Це викликало негативну реакцію, і багато хто назвав це "дикою неповагою", "непотрібним" і "поганим тоном".

Кандидати в президенти США Дональд Трамп та Джо Байден. Фото: dailymail.co.uk

Інші були збентежені тим, що така "смішна" — з точки зору громадськості — обкладинка пройшла перевірку керівництва журналу. Один сказав: "Коли це було схвалено, у кімнаті нікого більше не було?" Тоді як інший написав на сторінці журналу в Instagram: "Чому це була схвалена обкладинка? Наскільки поганими були інші варіанти?"

На самому зображенні видно 81-річного президента Байдена та 78-річного колишнього президента Трампа, які стоять на вагах, наче в медичному кабінеті для перевірки.

Виконавчий редактор журналу New York Женев’єв Сміт сказала про обкладинку: "Ми вже думали про те, що ця проблема зі здоров'ям відпадає всередині президентської кампанії, коли президентські дебати порушили питання про здоров’я та вік кандидатів у центрі національної дискусії".

Хоча здоров'я кандидатів є життєво важливим для виборців, громадськість висловила думку про те, що така фотографія не є виправданою. За словами одного з коментаторів: "Виставляти потенційних світових лідерів (нехай це буде ШІ чи ні) у білизні — це кричуще, якщо це не погано виконана аналогія з "новим одягом короля". Інший висловився більш коротко: "Ми не просили цього".

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