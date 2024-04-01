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Искала страны, где доступна эвтаназия — тяжелобольная Тишкевич сделала шокирующее признание

1 апреля 2024 11:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Тяжелобольная Екатерина Тишкевич рассказала о своих суицидальных мнениях
Украинская актриса Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса Екатерина Тишкевич, которая страдает сильными головными болями, призналась о суицидальных мыслях. Артистка даже искала страны, где доступна эвтаназия.

Об этом она рассказала в подкасте Gloster FM.

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Актриса признается, что долгое время не могла принять состояние, в котором она испытывает постоянные головные боли. Она даже всерьез искала страны, в которых разрешена эвтаназия.

Эвтаназия — прекращение жизни человека быстрым и безболезненным способом. Ее применяют для людей, имеющих неизлечимое заболевание и больше не желающих терпеть боль. Жизнь человека прекращают введением препаратов, которые укорачивают возраст.

Лишь благодаря длительной терапии с психологом, звезда смогла вытащить себя из депрессивного состояния. Однако актриса до сих пор не преодолела в себе эти негативные мысли.

"Я думала, если мне когда-нибудь скажут, что это навсегда, то я суициднусь. И это не просто слова, а я действительно думала, что есть страны, где доступна эвтаназия. Вот такие мысли, и не могу сказать, что я до конца это преодолела и приняла, это неправда. Сейчас я в большем принятии и научилась себя психологически вытаскивать", — рассказала Тишкевич.

Сейчас актриса встречается с психологом один-два раза в неделю. Звезда признается, что состояние ее здоровья влияет на жизнь близких.

Тишкевич рассказала, что создала специальный чат с несколькими девушками, имеющими такую же болезнь, как и у нее. Общение с ними помогает ей держаться.

Напомним, актриса Екатерина Тишкевич пробыла 10 дней в коме из-за халатности врачей. Также она рассказала об ухудшении самочувствия, из-за чего ей снова назначили антидепрессанты.

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Екатерина Тишкевич

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