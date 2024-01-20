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Шварценеггеру удалось продать часы, с которыми его задержали в аэропорту

20 января 2024 13:29
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Стас Кожушко
Редактор
Шварценеггеру удалось продать часы, с которыми его задержали в аэропорту
Американский актер Арнольд Шварценеггер. Фото: Instagram/schwarzenegger
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Ранее на этой неделе голливудский актер австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер был задержан в аэропорту немецкого Мюнхена. Бывший губернатор Калифорнии перевозил незадекларированные часы, однако ему удалось разобраться с этой ситуацией. Теперь же стало известно, что ценную вещь удалось продать на аукционе.

Об этом сообщает издание Bild.

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76-летняя звезда стал гостем благотворительного вечера в одной из гостиниц австрийского города Кицбюэлл. Организатором мероприятия была организация "Климатическая инициатива Шварценеггера". Во время благотворительного вечера удалось собрать 1,3 млн евро, которые пойдут на текущие проекты организации знаменитости.

Скандальные часы, которые являются копией швейцарского люксового бренда Audemars Piguet, ушли с молотка за 270 тысяч евро. И это притом, что немецкие таможенники оценили их в 26 тысяч евро.

Часы, с которыми Шварценеггер прилетел в Европу. Фото: Bild

Из-за того, что во время прохождения границы Арнольд не зарегистрировал часы, таможенники взыскали со Шварценеггера 35 тысяч евро: кроме стоимости копии кинозвезда уплатил налог в размере 4 тысяч евро и штраф 5 тысяч евро. Шварценеггеру пришлось идти в банк, чтобы снять наличные.

Арнольд Шварценеггер в аэропорту Мюнхена. Фото: полиция аэропорта

Напомним, ранее мы писали, что американскому актеру Алеку Болдуину выдвинули новые обвинения в убийстве украинки на съемочной площадке. Также мы рассказывали, что жена рэпера Канье Уэста заставила его записать прощения перед евреями.

скандал
аукцион
Арнольд Шварценеггер
благотворительность
зарубежные звезды

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