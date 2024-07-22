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Симпсоны предсказали это — сеть покорили мемы культового персонажа в образе Камалы Харрис

22 июля 2024 11:16
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Симпсоны предсказали это — сеть покорили мемы культового персонажа в образе Камалы Гаррис
В сети распространяются мемы, на которых сравнивают Лизу Симпсон с Камалой Харрис. Фото: dailymail.co.uk
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

В сети распространяются мемы о совпадении, связанном с мультфильмом "Симпсоны". Так, в эпизоде сериала 2000 года Лиза Симпсон была в фиолетовом костюме, похожем на тот, который надела вице-президент Камала Харрис во время инаугурации в 2021 году.

Об этом пишет Daily Mail.

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Мэм стал вирусным, когда президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден покинул гонку, одобрив кандидатуру Харрис на свое место, примерно за месяц до национального съезда Демократической партии в Чикаго. На инаугурации Байдена, состоявшейся 20 января 2021 года, Харрис была одета в фиолетовый костюм от Кристофера Джона Роджерса с туфлями от Серхио Хадсона и бусами от Wilfredo Rosado.

 

В сети поражены сходством Камалы Харрис с Лизой Симпсон
В сети поражены сходством Камалы Харрис с Лизой Симпсон. Фото: dailymail.co.uk

 

В сети обсуждают старый эпизод "Симпсонов"
В сети обсуждают старый эпизод "Симпсонов". Фото: dailymail.co.uk

 

В сети снова наделало шум "предвидения" "Симпсонов"
В сети снова наделало шума "предсказани" "Симпсонов". Фото: dailymail.co.uk

 

В сети обсуждают "президентство" одного из персонажей "Симпсонов"
В сети обсуждают "президентство" одного из персонажей "Симпсонов". Фото: dailymail.co.uk

 

"Симпсоны сделали это снова! В 17-м эпизоде 11-го сезона (в 2000 году), где Лиза Симпсон как первая женщина-президент Соединенных Штатов рассказывает о том, как страна распалась после президента Трампа. А вот Камала в той же одежде на инаугурации Байдена".

"Помните, когда Лиза была президентом Соединенных Штатов в "Симпсонах"? Это была Камала Харрис?".

"Могут ли авторы Симпсонов предсказать, что я буду богатым и успешным?", — пишут в сети.

Речь идет об эпизоде, вышедшем 19 марта 2000 года, под названием "Барт в будущем". Лизу Симпсон выбирают президентом, она изображена в фиолетовом брючном костюме. Совпадение еще и в том, что Лиза стала президентом после президентства Дональда Трампа.

Дэн Грини, автор эпизода, сказал The Hollywood Reporter в марте 2016 года, что этот эпизод "был предупреждением для Америки".

"И это логическая последняя остановка перед падением. Это соответствовало видению Америки", — рассказал Грини.

Напомним, американцы назвали место принца Уильяма в рейтинге самых популярных. А раньше мы писали, что искусственный интеллект раздел Дональда Трампа и Джо Байдена.

мультфильмы Симпсоны Камала Харрис зарубежные звезды

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