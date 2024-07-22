Сімпсони передбачили це — мережу підкорили меми культового персонажу в образі Камали Гарріс

У мережі ширяться меми, на яких порівнюють Лізу Сімпсон із Камалою Гарріс. Фото: dailymail.co.uk

У мережі ширяться меми, які бачать збіг, пов’язаний із мультфільмом "Сімпсони". Так, в епізоді серіалу 2000 року Ліза Сімпсон була у фіолетовому костюмі, схожому на той, який одягнула віце-президент Камала Харріс під час інавгурації в 2021 році.

Про це пише Daily Mail.

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Мем став вірусним, коли президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден покинув перегони, схваливши кандидатуру Гарріс на своє місце, приблизно за місяць до національного з’їзду Демократичної партії в Чикаго. На інавгурації Байдена, яка відбулася 20 січня 2021 року, Гарріс була одягнена у фіолетовий костюм від Крістофера Джона Роджерса з туфлями від Серхіо Хадсона та намистом від Wilfredo Rosado.

У мережі вражені схожістю Камали Гарріс з Лізою Сімпсон. Фото: dailymail.co.uk

У мережі обговорюють старий епізод "Сімпсонів". Фото: dailymail.co.uk

У мережі знову наробило галасу "передбачення" "Сімпсонів". Фото: dailymail.co.uk

У мережі обговорюють "президентство" одного з персонажів "Сімпсонів". Фото: dailymail.co.uk

"Сімпсони зробили це знову! У 17-му епізоді 11-го сезону (у 2000 році), де Ліза Сімпсон як перша жінка-президент Сполучених Штатів розповідає про те, як країна розпалася після президента Трампа. А ось Камала в тому ж одязі на інавгурації Байдена".

"Пам’ятаєте, коли Ліза була президентом Сполучених Штатів у "Сімпсонах"? Це була Камала Гарріс?".

"Чи можуть автори Сімпсонів передбачити, що я буду багатим і успішним?", — пишуть у мережі.

Мова йде про епізод, який вийшов 19 березня 2000 року, під назвою "Барт у майбутньому". Лізу Сімпсон обирають президентом, вона забражена у фіолетовому брючному костюмі. Збіг ще й у тому, що Ліза стала президентом після президентства Дональда Трампа.

Ден Гріні, автор епізоду, сказав The Hollywood Reporter у березні 2016 року, що цей епізод "був попередженням для Америки".

"І це логічна остання зупинка перед падінням. Це було зроблено, тому що відповідало баченню Америки", — розповів Гріні.

Нагадаємо, американці назвали місце принца Вільяма у рейтингу найпопулярніших. А раніше ми писали, що штучний інтелект роздягнув Дональда Трампа та Джо Байдена.