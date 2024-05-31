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Сын Джона Леннона высмеял мемуары принца Гарри

31 мая 2024 21:11
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Стас Кожушко
Редактор
Младший сын Джона Леннона высмеял скандальные мемуары принца Гарри
Британский музыкант Шон Оно Леннон. Фото: Instagram/johnree216
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Младший сын легендарного фронтмена британской группы The Beatles, Джона Леннона, Шон раскритиковал мемуары принца Гарри. Что интересно, книга "Запасной" вышла в продажу полтора года назад, в начале 2023-го.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Сын Джона Леннона против принца Гарри

Шон Леннон, которого родила Йоко Оно в 1975 году, раскритиковал мемуары принца Гарри в социальных сетях. Для многих фанатов это стало неожиданностью. Так как 48-летний музыкант до этого почти не упоминал о младшем сыне короля Чарльзе III.

"Мой долгожданный отзыв об автобиографии принца Гарри состоит из двух слов: пощадите меня", — написал в соцсети X (бывший Twitter) Шон.

Когда другие пользователи сети выступили в защиту 39-летнего королевской особы, Шон удвоил свою негативную рецензию.

"В общем, я сочувствую ему. Но то, как он скулит и говорит о вещах, действительно слишком. Я просто немного развлекаюсь. Я думаю, что он заслужил насмешки", — отметил сын Джона Леннона и Йоко Оно.

Когда один фанат отметил, что написание мемуаров требовало от принца смелости, то Леннон пошутил в комментариях, что память об обмороженном половом органе Гарри "несомненно в этом нуждалась".

Отметим, что в мемуарах младший брат принца Уильяма подробно описан его детство с покойной принцессой Дианой, время его службы в армии, брак с бывшей голливудской актрисой Меган Маркл и многие другие моменты жизни. Из-за публикации "Запасного" отношения между Гарри и королевской семьей значительно остыли.

Напомним, ранее мы писали, как долго больная онкологией Кейт Миддлтон будет избегать публичных мероприятий. Также мы рассказывали, что принца Гарри и Меган Маркл обвинили в лицемерии.

соцсети
книги
королевская семья
принц Гарри
The Beatles

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