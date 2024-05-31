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Син Джона Леннона висміяв мемуари принца Гаррі

31 травня 2024 21:11
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Стас Кожушко
Редактор
Молодший син Джона Леннона висміяв скандальні мемуари принца Гаррі
Британський музикант Шон Оно Леннон. Фото: Instagram/johnree216
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Стас Кожушко
Редактор

Молодший син легендарного фронтмена британського гурту The Beatles, Джона Леннона, Шон розкритикував мемуари принца Гаррі. Що цікаво, книга "Запасний" вийшла в продаж півтора року тому, на початку 2023-го.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Шон Леннон, якого народила Йоко Оно в 1975 році розкритикував мемуари принца Гаррі у соціальних мережах. Для багатьох фанатів це стало несподіванкою. Бо 48-річний музикант до цього майже не згадував про молодшого сина короля Чарльза III.

"Мій довгоочікуваний відгук про автобіографію принца Гаррі складається з двох слів: пощадіть мене", — написав в соцмережі X (колишній Twitter) Шон.

Коли інші користувачі мережі виступили на захист 39-річної королівської особи, Шон подвоїв свою негативну рецензію.

"Загалом я співчуваю йому. Але те, як він скиглить і балакає про речі, справді занадто. Я просто трохи розважаюся. Я думаю, що він заслужив глузування", — зазначив син Джона Леннона та Йоко Оно.

Коли один фанат зазначив, що написання мемуарів вимагало від принца сміливості, то Леннон пожартував в коментарях, що пам’ять про обморожений статевий орган Гаррі "безперечно цього потребувала".

Зазначимо, що у мемуарах молодший брат принца Вільяма детально описано його дитинство з покійною принцесою Діаною, час його служби в армії, шлюб з колишньою голлівудською акторкою Меган Маркл та багато інших моментів життя. Через публікацію "Запасного" відносини між Гаррі та королівською родиною значно охололи.

Нагадаємо, раніше ми писали, як довго хвора на онкологію Кейт Міддлтон уникатиме публічних заходів. Також ми розповідали, що принца Гаррі та Меган Маркл звинуватили у лицемірстві.

соцмережі
книги
королівська родина
принц Гаррі
The Beatles

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