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Сын Елены Кравец кардинально изменил цвет волос — фото

23 мая 2024 12:29
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Сын Елены Кравец перекрасил волосы.
Украинская телеведущая Елена Кравец. Фото: instagram.com/lennykravets/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская ведущая и актриса Елена Кравец очаровала украинцев новыми фотографиями своего маленького сына. Звезда показала новый цвет волос Ивана.

Соответствующее фото она опубликовала у Stories на своей странице Instagram.

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Елена Кравец показала новый цвет волос сына

Ведущая поделилась общей фотографией с сыном, на которой показала, как парень изменил внешность. 7-летний Иван удивил новым и смелым цветом волос — розовым.

Звезда призналась, что сама поддержала креативную идею сына и даже посоветовала ему цвет краски.

Ведущая позировала перед камерой в повседневном образе и без макияжа.

"Тот случай, когда мама еще и цвет помогала выбирать", — подписала фото ведущая.

Портной помогла сыну выбрать новый цвет волос
Украинская телеведущая Елена Кравец вместе с сыном Иваном. Фото: instagram.com/lennykravets/

Напомним, актриса рассказала, когда последний раз видела свою подругу первую леди Елену Зеленскую. Также актриса Елена Кравец рассказывала о своей первой любви.

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