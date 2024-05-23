Сын Елены Кравец перекрасил волосы.

Украинская телеведущая Елена Кравец. Фото: instagram.com/lennykravets/

Известная украинская ведущая и актриса Елена Кравец очаровала украинцев новыми фотографиями своего маленького сына. Звезда показала новый цвет волос Ивана.

Соответствующее фото она опубликовала у Stories на своей странице Instagram.

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Елена Кравец показала новый цвет волос сына

Ведущая поделилась общей фотографией с сыном, на которой показала, как парень изменил внешность. 7-летний Иван удивил новым и смелым цветом волос — розовым.

Звезда призналась, что сама поддержала креативную идею сына и даже посоветовала ему цвет краски.

Ведущая позировала перед камерой в повседневном образе и без макияжа.

"Тот случай, когда мама еще и цвет помогала выбирать", — подписала фото ведущая.

Украинская телеведущая Елена Кравец вместе с сыном Иваном. Фото: instagram.com/lennykravets/

Напомним, актриса рассказала, когда последний раз видела свою подругу первую леди Елену Зеленскую. Также актриса Елена Кравец рассказывала о своей первой любви.