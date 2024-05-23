Сын Елены Кравец перекрасил волосы.

Сын Елены Кравец кардинально изменил цвет волос — фото
Известная украинская ведущая и актриса Елена Кравец очаровала украинцев новыми фотографиями своего маленького сына. Звезда показала новый цвет волос Ивана.
Соответствующее фото она опубликовала у Stories на своей странице Instagram.
Елена Кравец показала новый цвет волос сына
Ведущая поделилась общей фотографией с сыном, на которой показала, как парень изменил внешность. 7-летний Иван удивил новым и смелым цветом волос — розовым.
Звезда призналась, что сама поддержала креативную идею сына и даже посоветовала ему цвет краски.
Ведущая позировала перед камерой в повседневном образе и без макияжа.
"Тот случай, когда мама еще и цвет помогала выбирать", — подписала фото ведущая.
Напомним, актриса рассказала, когда последний раз видела свою подругу первую леди Елену Зеленскую. Также актриса Елена Кравец рассказывала о своей первой любви.
Читайте Новини.LIVE!