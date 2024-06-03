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Сын Потапа признался, почему его отец игнорирует хейт от украинцев

3 июня 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Сын Потапа призвал современных подростков идти на работу
Сын рэпера Потапа Андрей на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Сын известного украинского рэпера и продюсера Потапа дал интервью прямо посреди Киева. В нем 15-летний Андрей обратился ко всем современным подросткам в Украине и дал им советы по поводу того, чем им нужно заниматься сегодня.

Интервью с Андреем обнародовали на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Сын Потапа от первого брака с Ириной Горовой рассказал, чем сейчас больше всего интересуются современные подростки. Андрей обратился к ним и призвал их зарабатывать деньги, добавив, что он хочет жить независимо от родителей.

"Больше всего подростки интересуются деньгами, как заработать в 15 лет деньги. Я хочу жить независимо от родителей, поэтому, наверное, сейчас такое время, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому главное сейчас, что я желаю подросткам, — это начинайте зарабатывать деньги. Неважно, как, просто зарабатывайте деньги", — подчеркнул сын Потапа.

Сын Потапа на интервью
Сын Потапа на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также единственный сын украинского рэпера признался, благодаря чему всегда остается спокойным. Андрей рассказал, что помогает ему в этом его отец, рэпер Потап, который никогда не обращает внимание на то, что о нем говорят в обществе.

"Мне очень помогает быть спокойным, когда кто-то говорит плохое, — это просто не смотреть на все. Знаете, кто мне помогает это делать? Мой отец! Все знают, как его не любят в Украине. Когда я к нему приезжаю, он так веселый, потому что он не смотрит на тех, кто говорит о нем г*вно", — также добавил 15-летний Андрей.

Что известно о сыне Потапе

В 1999 году украинский рэпер Потап женился на продюсере Ирине Горовой, с которой в браке был до 2014 года.

Потап со своей бывшей женой Ириной Горовой в 2019 году
Потап со своей бывшей супругой Ириной Горовой в 2019 году. Фото: JetSetter

В 2008 году у них родился сын, которого они назвали Андреем. После развода Андрей активно проводит время со своим отцом.

Потап со своим сыном Андреем
Рэпер Потап со своим сыном Андреем. Фото: Instagram Потапа

Напомним, мы писали о том, что украинский рэпер Потап нежно обратился к своей жене Насте Каменских.

Ранее мы рассказывали о том, что рэпера Потапа раскритиковали из-за нового видео.

Также мы сообщали о том, что рэпер и продюсер Потап представил новую песню, посвященную своей маме.

шоу-бизнес
Потап
Андрей Потапенко
украинские звезды

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