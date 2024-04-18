Сын Виталия Козловского сказал первое слово
Певец Виталий Козловский наслаждается статусом новоиспеченного отца. Артист признался, что его сын порадовал маленьким достижением.
Об этом Козловский рассказал в своем Instagram.
Козловский показал нежное семейное фото
Виталий Козловский ранее рассказал, что после рождения сына его приоритеты изменились, и теперь он желает прежде всего не достижений в музыке, а счастья своей семье. Звезда делится в сети нежными фото с супругой и признается в любви сыну.
"Дома — такое сладкое и теплое слово. А сегодня по-особому воспринимается, потому что там мое счастье, моя семья, мой сынишка. Оскар вчера мне впервые улыбнулся и сказал свое первое слово — Агууу! Пишу и реву…Что со мной? Очень стал сентиментальным. Считаю часы, минуты, чтобы наконец обнять родных", — комментирует Козловский.
Юлия Бакуменко, супруга певца, тоже прокомментировала его фотографию: "Папа, очень-очень ждем дома".
Снимок понравился блогеру Алине Шаманской: "Вот и ты в наших рядах. Со слезами счастья выдавать стрис и посты о достижениях сынишки. Первое агу, первое "мама", первый шаг…первая песня…".
Свой лайк под постом оставила и актриса Ольга Сумская.
Напомним, Козловский устроил фотосессию с супругой и сыном. А раньше Козловский выпустил лирический трек.
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