Сын Виталия Козловского сказал первое слово

Певец Виталий Козловский с супругой Юлией. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский наслаждается статусом новоиспеченного отца. Артист признался, что его сын порадовал маленьким достижением.

Об этом Козловский рассказал в своем Instagram.

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Виталий Козловский ранее рассказал, что после рождения сына его приоритеты изменились, и теперь он желает прежде всего не достижений в музыке, а счастья своей семье. Звезда делится в сети нежными фото с супругой и признается в любви сыну.

Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский с супругой Юлией и сыном Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

"Дома — такое сладкое и теплое слово. А сегодня по-особому воспринимается, потому что там мое счастье, моя семья, мой сынишка. Оскар вчера мне впервые улыбнулся и сказал свое первое слово — Агууу! Пишу и реву…Что со мной? Очень стал сентиментальным. Считаю часы, минуты, чтобы наконец обнять родных", — комментирует Козловский.

Юлия Бакуменко, супруга певца, тоже прокомментировала его фотографию: "Папа, очень-очень ждем дома".

Снимок понравился блогеру Алине Шаманской: "Вот и ты в наших рядах. Со слезами счастья выдавать стрис и посты о достижениях сынишки. Первое агу, первое "мама", первый шаг…первая песня…".

Свой лайк под постом оставила и актриса Ольга Сумская.

Напомним, Козловский устроил фотосессию с супругой и сыном. А раньше Козловский выпустил лирический трек.