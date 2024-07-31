Сына Анджелины Джоли и Брэда Питта срочно доставили в больницу

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс Джоли-Питт был госпитализирован после того, как получил травму головы в аварии. 20-летний парень ехал на электробайке в Лос-Анджелесе, когда врезался в заднюю часть автомобиля.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Сын Анджелины Джоли попал в аварию

Прибывшие на помощь полиция и медики решили срочно доставить его в больницу после того, как он пожаловался на головную боль, и во время аварии на нем не было шлема.

Сын Анджелины Джоли Пакс. Фото: BACKGRID

Пакс, который, как и несколько других его братьев и сестер, отрекся от своего знаменитого отца, ехал по бульвару Лос-Фелис около 5 часов вечера, что привело к тому, что он оказался на обычно людной улице в часы пик.

Питт и Джоли были вовлечены в конфликт по поводу их совместного владения французской винодельней, которую они приобрели в 2008 году. Анджелина, у которой с Брэдом есть шестеро детей: 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс, 19-летняя Захара, 18-летняя Шайло и 16-летние близнецы Вивьен и Нокс, в начале этого месяца умоляла своего бывшего супруга заключить перемирие.

Напомним, дочь Анджелины Джоли и Брэда отметилась громким заявлением.