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Сына Анджелины Джоли и Брэда Питта срочно доставили в больницу

31 июля 2024 08:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Сына Анджелины Джоли и Брэда Питта срочно доставили в больницу
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс Джоли-Питт был госпитализирован после того, как получил травму головы в аварии. 20-летний парень ехал на электробайке в Лос-Анджелесе, когда врезался в заднюю часть автомобиля.

Об этом пишет Daily Mail.

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Прибывшие на помощь полиция и медики решили срочно доставить его в больницу после того, как он пожаловался на головную боль, и во время аварии на нем не было шлема.

 

Сын Анджелины Джоли Пакс. Фото: BACKGRID
Сын Анджелины Джоли Пакс. Фото: BACKGRID

 

Пакс, который, как и несколько других его братьев и сестер, отрекся от своего знаменитого отца, ехал по бульвару Лос-Фелис около 5 часов вечера, что привело к тому, что он оказался на обычно людной улице в часы пик.

Питт и Джоли были вовлечены в конфликт по поводу их совместного владения французской винодельней, которую они приобрели в 2008 году. Анджелина, у которой с Брэдом есть шестеро детей: 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс, 19-летняя Захара, 18-летняя Шайло и 16-летние близнецы Вивьен и Нокс, в начале этого месяца умоляла своего бывшего супруга заключить перемирие.

Напомним, дочь Анджелины Джоли и Брэда отметилась громким заявлением.

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