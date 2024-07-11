Сына Николаса Кейджа арестовали за избиение собственной матери
Сын актера Николаса Кейджа Уэстон был арестован по обвинению в нападении на мать во время психического кризиса. Полиция Лос-Анджелеса подтвердила, что в среду Уэстон был осужден за нападение с применением оружия — спустя всего несколько недель после того, как его мать, актриса Кристина Фултон, была замечена с синяками на лице.
Об этом пишет Daily Mail.
Сын Николаса Кейджа оставил синяки на лице собственной матери
33-летний актер был выпущен под залог в 150 тысяч долларов около 10 утра. Американская газета Sun сообщила, что считается, что его отец заплатил за него.
"Семья знала, что это должно было произойти, но, разумеется, это очень большой шок", — сообщил источник, близкий к семье.
Стычка между Уэстоном и Фулто произошла 28 апреля в районе Лос-Анджелеса, когда словесный спор перерос в физический. Скорую помощь вызвали домой, чтобы проверить Фултон, но она отказалась от доставки в больницу. Следователи говорят, что Уэстона уже не было, когда полиция прибыла на место происшествия, и правоохранительные органы будут определять, будет ли это дело считаться тяжким преступлением. Источники утверждают, что Фултон пыталась утешить своего сына, имевшего дело с некоторыми эмоциональными проблемами.
Она опровергла утверждение, что они повздорили, и попросила сохранить конфиденциальность. Актрису видели, как она монеты в автомат для парковки с подбитым глазом.
Это не первый случай, когда сын актера имеет проблемы с законом. Полиция сообщила, что он врезался в несколько припаркованных автомобилей, знаков и почтовых ящиков, а также в дерево. После того, как его доставили в больницу, его арестовали под залог в 30 000 долларов. В 2011 году его обвинили в домашнем насилии после того, как он повздорил со своей бывшей супругой Никки Уильямс и ранее лечился от проблем с психическим здоровьем.
В 2011 году после инцидента в Лос-Анджелесе его госпитализировали в психбольницу. В то время Фултон обвиняла в психических проблемах своего сына обладателя "Оскара", утверждая: "Николас Кейдж нанес вред, вмешался и сделал что-то совершенно ужасное. Я воспитывала Уэстона. Я та, кто заботилась о Уэестоне. Его папа был очень занят, работал актером", — сказала она Inside Edition.
Фултон и Кейдж начали встречаться в 1988 году и стали родителями Уэстона в 1990 году. Пара никогда не женилась и разошлась через год после рождения Уэстона.
Напомним, супруга Канье Уэста вынуждена оправдываться за непристойные письма. А раньше мы писали, что актриса Эмили Блант рассказала об издевательствах Кончаловского.
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