Сына Николаса Кейджа арестовали за избиение собственной матери

Актер Николас Кейдж с сыном. Фото: WireImage

Сын актера Николаса Кейджа Уэстон был арестован по обвинению в нападении на мать во время психического кризиса. Полиция Лос-Анджелеса подтвердила, что в среду Уэстон был осужден за нападение с применением оружия — спустя всего несколько недель после того, как его мать, актриса Кристина Фултон, была замечена с синяками на лице.

Об этом пишет Daily Mail.

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33-летний актер был выпущен под залог в 150 тысяч долларов около 10 утра. Американская газета Sun сообщила, что считается, что его отец заплатил за него.

Мама сына Николаса Кейджа Уэстона. Фото: BACKGRID

"Семья знала, что это должно было произойти, но, разумеется, это очень большой шок", — сообщил источник, близкий к семье.

Стычка между Уэстоном и Фулто произошла 28 апреля в районе Лос-Анджелеса, когда словесный спор перерос в физический. Скорую помощь вызвали домой, чтобы проверить Фултон, но она отказалась от доставки в больницу. Следователи говорят, что Уэстона уже не было, когда полиция прибыла на место происшествия, и правоохранительные органы будут определять, будет ли это дело считаться тяжким преступлением. Источники утверждают, что Фултон пыталась утешить своего сына, имевшего дело с некоторыми эмоциональными проблемами.

Она опровергла утверждение, что они повздорили, и попросила сохранить конфиденциальность. Актрису видели, как она монеты в автомат для парковки с подбитым глазом.

Это не первый случай, когда сын актера имеет проблемы с законом. Полиция сообщила, что он врезался в несколько припаркованных автомобилей, знаков и почтовых ящиков, а также в дерево. После того, как его доставили в больницу, его арестовали под залог в 30 000 долларов. В 2011 году его обвинили в домашнем насилии после того, как он повздорил со своей бывшей супругой Никки Уильямс и ранее лечился от проблем с психическим здоровьем.

В 2011 году после инцидента в Лос-Анджелесе его госпитализировали в психбольницу. В то время Фултон обвиняла в психических проблемах своего сына обладателя "Оскара", утверждая: "Николас Кейдж нанес вред, вмешался и сделал что-то совершенно ужасное. Я воспитывала Уэстона. Я та, кто заботилась о Уэестоне. Его папа был очень занят, работал актером", — сказала она Inside Edition.

Фултон и Кейдж начали встречаться в 1988 году и стали родителями Уэстона в 1990 году. Пара никогда не женилась и разошлась через год после рождения Уэстона.

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