Сина Ніколаса Кейджа заарештували за побиття власної матері

Актор Ніколас Кейдж з сином. Фото: WireImage

Син актора Ніколаса Кейджа Вестон був заарештований за звинуваченням у нападі на свою матір під час психічної кризи. Поліція Лос-Анджелеса підтвердила, що в середу Вестон був засуджений за напад із застосуванням смертоносної зброї — лише через кілька тижнів після того, як його мати, актриса Крістіна Фултон, була помічена з сильними синцями на обличчі.

Про це пише Daily Mail.

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33-річного актора випустили під заставу в 150 тисяч доларів близько 10 ранку. Американська газета Sun повідомила, що вважається, що його батько заплатив за нього.

Мама сина Ніколаса Кейджа Вестона. Фото: BACKGRID

"Сім'я знала, що це мало статися, але, зрозуміло, це дуже великий шок", — повідомило виданню джерело, близьке до сім'ї.

Сутичка між Вестоном і Фултоном сталася 28 квітня в районі Лос-Анджелеса, коли словесна суперечка переросла в фізичну. Швидку допомогу викликали додому, щоб перевірити Фултон, але вона відмовилася від доставлення в лікарню. Слідчі кажуть, що Вестона вже не було, коли поліція прибула на місце події, і правоохоронні органи визначатимуть, чи буде ця справа вважатися тяжким злочином. Джерела стверджують, що Фултон намагалася втішити свого сина, який мав справу з деякими емоційними проблемами.

Вона спростувала твердження, що вони посварилися, і попросила зберегти конфіденційність. Актрису бачили, як клала монети в автомат для паркування з підбитим оком.

Це не перший випадок, коли син актора" має проблеми із законом. Поліція повідомила, що він врізався в кілька припаркованих автомобілів, знаків і поштових скриньок, та дерево. Після того, як його доставили в лікарню, його заарештували під заставу в 30 000 доларів. У 2011 році його звинуватили в домашньому насильстві після того, як він посварився зі своєю колишньою дружиною Ніккі Вільямс. Вестон раніше лікувався від проблем з психічним здоров'ям.

У 2011 році після жорстокого інциденту в Лос-Анджелесі його госпіталізували в психіатричну лікарню. У той час Фултон звинувачувала в психічних проблемах свого сина володаря "Оскара", стверджуючи: "Ніколас Кейдж завдав шкоди, втрутився і зробив щось абсолютно жахливе. Я виховувала Вестона. Я та, хто піклувалася про Вестона. Його тато був дуже зайнятий, працював актором", — сказала вона Inside Edition.

Фултон і Кейдж почали зустрічатися в 1988 році і стали батьками Вестона в 1990 році. Пара ніколи не одружувалася і розійшлася через рік після народження Вестона.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста змушена виправдовуватися за непристойні листи. А раніше ми писали, що акторка Емілі Блант розповіла про знущання Кончаловського.