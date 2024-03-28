Синди Кроуфорд в изысканных образах снялась для модного глянца

Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

Модель Синди Кроуфорд снялась для обложки Remix. Красавица позировала для мартовского выпуска журнала.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Синди Кроуфорд поразила фотосессией на пляже

58-летняя звезда подиумов примеряла платья от известных дизайнеров и Домов моды, включая Oscar De La Renta, Tommy Hilfiger, Prada, Gucci и других, в фотосессии, проведенной вблизи Майами.

Синди была сфотографирована на частном пляже и близлежащих районах. Для обложки красавица позировала без штанов в большом бордовом пиджаке с манжетами от Gucci.

Известный фотограф Джозеф Монтезинос стал автором фотосессии, а Кристен Ингерсолл стилистом Кроуфорд. Это ее первая обложка журнала после того, как 20 февраля ей исполнилось 58 лет.

В свой день рождения она была завалена приятными поздравлениями, в том числе от ее супруга Рэнди Гербера, который с любовью описал ее как свою "сумасшедшую веселую горячую супругу".

В январе она в четвертый раз появилась в Harper's BAZAAR Singapore.

Напомним, актриса Наталка Денисенко показала платье м "четвертой свадьбы". А Мэрайя Керри отметила день рождения в ярком платье.