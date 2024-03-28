Синди Кроуфорд в изысканных образах снялась для модного глянца
Модель Синди Кроуфорд снялась для обложки Remix. Красавица позировала для мартовского выпуска журнала.
Об этом пишет Daily Mail.
Синди Кроуфорд поразила фотосессией на пляже
58-летняя звезда подиумов примеряла платья от известных дизайнеров и Домов моды, включая Oscar De La Renta, Tommy Hilfiger, Prada, Gucci и других, в фотосессии, проведенной вблизи Майами.
Синди была сфотографирована на частном пляже и близлежащих районах. Для обложки красавица позировала без штанов в большом бордовом пиджаке с манжетами от Gucci.
Известный фотограф Джозеф Монтезинос стал автором фотосессии, а Кристен Ингерсолл стилистом Кроуфорд. Это ее первая обложка журнала после того, как 20 февраля ей исполнилось 58 лет.
В свой день рождения она была завалена приятными поздравлениями, в том числе от ее супруга Рэнди Гербера, который с любовью описал ее как свою "сумасшедшую веселую горячую супругу".
В январе она в четвертый раз появилась в Harper's BAZAAR Singapore.
Напомним, актриса Наталка Денисенко показала платье м "четвертой свадьбы". А Мэрайя Керри отметила день рождения в ярком платье.
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